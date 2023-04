Schonn an den nächsten Deeg soll d'Griichin, déi an de Bestiechungsskandal Enn 2022 involvéiert gewiescht soll sinn, nees Heem dierfen.

Wéi et e Mëttwoch am Nomëtteg a verschiddene Medieberichter heescht, soll déi fréier Vizepresidentin vum EU-Parlament Eva Kaili aus dem Prisong elo an den Hausarrest mat Foussfesselen transferéiert ginn. Ënnert anerem Euronews mellt, d'Decisioun vun engem Riichter zu Bréissel wier hinne vum zoustännege Parquet confirméiert ginn.

An der Korruptiounsaffär ass et ëm de méiglechen Afloss vun de Regierunge vu Katar a vu Marokko op d'EU-Parlament gaangen. De Parquet geheit der Eva Kaili an den anere Beschëllegte Korruptioun, Geldwäsch an d'Memberschaft an enger krimineller Vereenegung vir.