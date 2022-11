Op Facebook ass e Video am Ëmlaf, deen den Dréi vun engem Museksvideo mat engem Mann weist, deen dem ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj staark gläicht. E puer User menge souguer, dass et sech dobäi wierklech ëm den ukrainesche President handelt.

D'Behaaptung: An deem gedeelte Video gëtt den Text "De Krich muss jo ganz schlëmm sinn, wann een Zäit, fir esou eppes huet" ageblent. An de Kommentaren zum Video heescht et: "Dat nennt sech moralesch Truppenënnerstëtzung, fir dass d'Zaldoten net midd ginn" an "Mir gi vu vir bis hanne veraarscht. Mir doen déi Mënschen, déi wierklech betraff sinn, leed." An anere Versioune feelt dës Ablendung, dofir steet am Text vum Bäitrag: "De Krich muss jo wierklech schlëmm sinn, wann de Selenskyj fir esou eppes Zäit huet!"

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 18.11.2022

Zanter der Invasioun vun der russescher Arméi an d'Ukrain de 24. Februar 2022 sinn eng Rei falsch oder ierféierend Informatiounen iwwer den ukrainesche President Selenskyj a sozialen Netzwierker am Ëmlaf. D'Falschbehaaptungen diskreditéieren de President ëmmer nees perséinlech (hei, hei, hei) an och als Staatschef (hei, hei). Och déi däitsch Bundesregierung gräift op hirer Websäit dacks Desinformatiounsnarrativen op, déi ënner anerem de Selenskyj als Zil hunn. D'AFP sammelt hei all d'Faktenchecken zum Konflikt an der Ukrain.

Video weist russesch Ënnerhalungsshow

De Wolodymyr Selenskyj war viru senger Presidentschaft als Komiker aktiv. Hie war tatsächlech reegelméisseg op der russescher Tëlee an am Internet ze gesinn. Eng ëmgedréint Sich mat Screenshots aus dem Video huet d'AFP awer zu kengem relevante Resultat geféiert.

E méi geneeë Bléck op de Mann, deen dem Selenskyj änelt an op der Bün an Uniform mat enger Bazooka danzt, weist, dass hie sech an Detailer vum echte President ënnerscheet. Hien huet beispillsweis en aneren Hoerusaz wéi de Selenskyj.

Screenshot aus dem Video auf Facebook (links) und Foto des ukrainischen Präsidenten (rechts, Sergei Supinsky/AFP)

D'AFP huet mat verschiddene Stéchwierder op Däitsch an op Russesch no Imitatioune vum Selenskyj gesicht an ass dobäi op Yandex op de YouTube-Video vun engem "Max Komikadze" gestouss, an deem hien de Selenskyj parodéiert. Dobäi handelt et sech ëm e Komiker, dee sëllege Videoe publizéiert huet, an deenen hien de Selenskyj nomécht.

De Komikadze widderhëlt an eelere Videoen ëmmer nees Desinformatiounsnarrative (hei, hei) wéi zum Beispill d'Behaaptung, déi net noweisbar ass, awer ëmmer nei opdaucht, dass de Selenskyj Droge konsuméiere géif (hei, hei).

De Max Komikadze hat och ëmmer nees Gaaschtoptrëtt an der russescher Comedy-Sendung "ShowW&L". Dat ass eng Sendung vum Wowan a Lexus, zwee russesche Komiker, déi ëmmer nees Prominenter mat falschen Telefonater eraleeën. D'Spiicht, déi an Däitschland wuel am bekanntsten ass, war dem Duo am Juni 2022 gelongen, wéi si sech géintiwwer der Buergermeeschtesch vu Berlin, der Franziska Giffey, als Vitali Klitschko ausginn hunn. Déi zwee Komiker hunn et op Leit ofgesinn, déi déi russesch Regierung kritiséieren, a sinn dem Kreml frëndlech gesënnt.

Moderatore vun der Show bestätegen Imitatioun

D'AFP huet den originale Video vun den Dréiaarbechten an engem Bäitrag vum 4. November 2022 um Tiktok-Account vum Komikadze fonnt. D'AFP huet och de Museksvideo, deen de 17. November op sengem YouTube-Kanal publizéiert gouf, erëmfonnt.

De Max Komikadze huet bis zur Verëffentlechung vun dësem Artikel net op d'Ufro vun der AFP reagéiert.

De Museksvideo ass Deel vun der Show vum Wowan a Lexus. Um Enn vun der Show mécht de Komikadze de Selenskyj no. Béid Komiker hunn der AFP den 18. November confirméiert, dass de Video, deen op Facebook am Ëmlaf ass, am Kontext vun hirer Show opgeholl gi wär. De Wowan sot: "Menger Meenung no ass hei alles ouni Erklärung kloer. Dat ass eng musikalesch Performance vum Kënschtler Max Komikadze. Hie séngt d'Lidd 'Bayraktar'. Hien ass e Parodist vum Selenskyj." Bayraktar ass eng tierkesch Kampfdron, déi och vun der Ukrain am Krich agesat gëtt.

De Wowan huet, mat Bléck op de YouTube-Video, drop higewisen, dass "an dëse Videoen ni gesot gouf, dass et de Selenskyj war. Just de Max Komikadze trëtt an alle Videoen op". An hirer Show kënnegt de Lexus de Video allerdéngs mat de Wierder un: "Elo trëtt fir Iech den Haaptgéigner vum Petro Poroschenko op, den aktuelle President vun der Ukrain, Wladimir Selenskyj, mat sengem neien Hit 'Bayraktar'." "Wladimir" ass déi russesch Versioun vum ukraineschen Numm "Wolodymyr". An der nächster Ablendung steet awer "Max Komikadze".

Fazit: De Video, deen op Facebook gedeelt gouf, weist net de Selenskyj, deen uniforméiert mat enger Bazooka op der Bün danzt. De Video ass Deel vun enger russescher Ënnerhalungssendung a weist e Schauspiller, deen dem Selenskyj änlech gesäit., wéi d'Moderatore vun der Show bestätegt hunn.

Dësen Artikel vun der AFP gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.