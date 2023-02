D'Consommateure wäerte "keng Insekten iessen, ouni et ze wëssen". A ville Publikatiounen a sozialen Netzwierker gëtt awer behaapt, dass nei Produkter op der Grondlag vu Grillen a Larven, déi viru kuerzem vun der Europäescher Unioun zougelooss goufen, net mat enger spezieller Kennzeechnung etikettéiert wäerte ginn. Dat stëmmt awer net.

Wärend d'EU-Kommissioun am Januar erlaabt huet, zwee nei Insektefuddermëttel (blatzeg Mielkiewerleken a Grillen) op de Marché ze bréngen, hu vill Internetnotzer a verschidde rietsextreem an euroskeptesch Politiker op Twitter, Facebook an Telegram géint dës Decisioun protestéiert.

"Si hu kee Brout? Da solle si Insekten iessen", huet zum Beispill de President vun der Union populaire républicaine a Verfechter vum Frexit, de François Asselineau, den 22. Januar ironesch op Twitter geschriwwen.

Brout, Müslirigel, Pizza, Béier, asw.: Vum Januar un dierfen all d'Liewensmëttel elo Produkter enthalen, déi aus dësen Insekten hiergestallt goufen. "Wéi ass et dozou komm, dass mir Grillen iesse mussen (...) wärend Frankräich d'Land vun der Gastronomie a vum Terroir ass", huet de Senateur vu Les Républicains (LR) Laurent Duplomb de 25. Januar am Sentat dem Landwirtschaftsminister Marc Fesneau virgehäit, wärend d'Europadeputéiert vum Rassemblement National (RN) Aurélia Beigneux e "Wëllen zur Verännerung vun eiser Konsumgewunnecht" kritiséiert huet.

Vill Internetnotzer geheien awer virun allem der Europäescher Kommissioun an hirer Presidentin Ursula von der Leyen vir, dës Produiten zougelooss ze hunn, ouni d'Verbraucher doriwwer ze informéieren.

"D'Mënsche wäerten elo Insekten iessen, ouni et ze wëssen", heescht et a ville Bäiträg op Twitter a Facebook. "De Fabrikant muss et net op d'Verpackung schreiwen, well et jo als "Bio"-Liewensmëttel consideréiert ass", heescht et an engem aneren Tweet, dee méi wéi dausend Mol gedeelt gouf, an dat bannent e puer Deeg.

"Wéi solle mir dem Insektemiel entkommen, wa mir wëssen, dass et net obligatoresch ass?", gëtt an engem anere Post op Twitter gefrot, dee méi wéi 600 Mol gedeelt gouf.

Bedenke wéinst der Kennzeechnung bezéie sech besonnesch op d'Risike vun Allergië vun dësen neie Liewensmëttel. "Et ass ganz warscheinlech, dass Mënschen, déi géint Crustacéen, Mollusken a Stëbsmilben allergesch sinn, och géint Insekten allergesch sinn. Awer der EU ass dat egal", huet de Silvano Trotta, eng vun de Figuren aus der franséischer Konspiratiounszeen, getwittert.

"D'Kommissioun recommandéiert keng Kennzeechnungsflicht fir méiglech Allergien", heescht et an engem aneren Tweet, dee säit dem 24. Januar méi wéi 400 Mol gedeelt gouf. "Déi franséisch Deputéiert waarden op Doudeger, fir ze reagéieren!"

Capture d'écran du 25 janvier 2023

D'Presenz vun Insekte muss op der Etikett ugi ginn

Wéi déi Europäesch Kommissioun an d'Generaldirektioun fir Konkurrenz, Verbraucherschutz a Korruptiounsbekämpfung (DGCCRF), déi a Frankräich fir d'Etikettéierung zoustänneg ass, der AFP matgedeelt huet,. Déi zwee Reglementer, déi Ufank Januar verëffentlecht goufen, regléiere souwuel d'Hierstellung wéi och d'An-de-Verkaf-Brénge vun zwee neie Produkttyppen.

Dat éischt betrëfft Polver vun Hausgrillen (Acheta domesticus), dat deelweis entfett gouf, déi zweet betrëfft déifgefruere Forme vu Deeg a Pudder vu Mielkiewerlek-Larven (Alphitobius diaperinus).

Wärend d'Verkafe vu Liewensmëttel op Basis vu Grille schonn an anerer Form zanter Februar 2022 zougelooss war, ass de blatzege Mielkiewerlek dat véiert Insekt, dat vun der Europäescher Kommissioun fir ze iesse fräigi gëtt.

Der EU-Direktiv iwwer neiaarteg Liewensmëttel ("Novel food" op Englesch) no mussen Hiersteller vun Ingredienten aus Insekten eng Rei vu gesondheetlechen a regulatoresche Konditiounen erfëllen, fir eng Maartzouloossung ze kréien.

All dës Zouloossunge mussen net just vun de Memberstaate mat qualifizéierter Majoritéit validéiert ginn - an net just vun der Europäescher Kommissioun, wéi et a verschiddene Publikatioune behaapt gëtt -, mee och vun der Europäescher Agence fir Liewensmëttelsécherheet (EFSA), déi fir d'Sécherheetsbewäertung vun all Produit virun der Aféierung zoustänneg ass, autoriséiert ginn.

Dës Autorisatioune sinn op fënnef Joer limitéiert an och ganz cibléiert. Sou gouf fir all Produit just eng eenzeg Entreprise bei der Kommerzialiséierung zougelooss: Ynsect fir blatzeg Mielkiewerleken a Cricket One fir Grillen.

A béiden Direktive sinn och kloer Virschrëfte fir d'Etikettéiere vun de Produite virgesinn, no deenen d'Produzenten den Numm vun de Liewensmëttel op Latäin an op Franséisch ugi mussen, wéi aus den Dokumenter ënnendrënner ervirgeet. "Aus der Lëscht vun den Ingrediente muss kloer ervirgoen, dass dëse Bestanddeel am Produit dran ass", wéi d'Europäesch Kommissioun der AFP de 24. Januar confirméiert huet.

Dat gouf och vun der DGCCRF bestätegt, déi erkläert, dass dës Form vu Reglementatioun fir "Novel Food" e prezise Kader huet: "Wann eng Autorisatioun no der Direktiv fir "Novel Food" accordéiert gouf, gëtt notamment festgeluecht, wéi se ze bezeechnen ass, woubäi am Eenzelfall d'Bezeechnung vum zougeloossenen Insekt unzeginn ass (den Numm vum Insekt a seng Aart ginn an der Lëscht vun den Ingrediente kloer uginn)", betount si géintiwwer der AFP de 26. Januar.

Konkreet ginn d'Verbraucher duerch d'Liese vun der Ingredientslëscht iwwer d'Zesummesetzung vum Produit informéiert, wéi dat bei anere Liewensmëttel de Fall ass.

Document d'autorisation pour la mise en vente de produits à base de poudre de grillons domestiques, qui encadre l'étiquetage de ces produits (capture d'écran du 25/01/2023) ( Nathan GALLO)

Document d'autorisation pour la mise en vente de produits à base de petit ténébrion mat, qui encadre l'étiquetage de ces produits (capture d'écran du 25/01/2023) ( Nathan GALLO)

Allergeene Charakter vu Produite gëtt och genannt

Doriwwer eraus huet d'DGCCRF dorun erënnert, dass fir Produiten, déi aus Insekte gewonne ginn, "e Warnhiweis fir Verbraucher, déi besonnesch op Crustacéen allergesch sinn", ze gesi muss sinn. All d'Gesondheetsagencen, déi sech mat dësem Sujet befaasst hunn, ënnersträichen de

Sou huet d'EFSA an hiren Avisen, déi an den Autorisatioune presentéiert goufen, festgestallt, dass d'Consommatioun vun dëse Larven a Grille bei bestëmmte Persounen, déi schonn allergesch sinn, "allergesch Reaktiounen" ervirruffe kann. Obwuel déi wëssenschaftlech Literatur zu dësem Sujet nach zimmlech limitéiert ass, "ass d'EFSA an hiren Avisen, déi si bis elo ausgestallt hunn, iwwer d'Applikatioun vun Insekten a Liewensmëttel zur Konklusioun komm, dass d'Consommatioun vun Insekte eng allergesch Reaktioun bei Persounen ausléise kann, déi allergesch op Crustacéen, Milben a Molluske sinn", wéi se der AFP de 25. Januar confirméiert huet.

Schonn 2015 huet déi franséisch Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) "zur Virsiicht bei Verbraucher mat enger Predispositioun fir Allergien" opgeruff an dorop higewisen, dass "Insekten a vill Arthropode (Milben, Crustacéen, Mollusken, asw.) gemeinsam Allergeenen opweisen".

Dowéinst sinn d'Produzente verflicht, eng "appropriéiert" Etikettéierung unzebréngen, wéi et an den zwou neien Zouloossunge virgesinn ass. "D'Legislateure mussen dat berécksiichtegen, wa si iwwer d'Kennzeechnung decidéieren, sou wéi si et fir aner Allergeenen oder Liewensmëttel maachen, déi Allergien ausléise kënnen", sou d'EFSA.

D'Etikettéierung vu Liewensmëttel muss dohier en Hiweis droen, "deen dorop hiweist, dass dësen Ingredient bei Consommateuren, déi u bekannten Allergië géint Crustacéen, Mollusken a Produiten, déi doraus gewonne ginn, souwéi Milbe leiden, allergesch Reaktiounen ausléise kann".

Och de franséische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau huet de franséische Senat de 25. Januar dorun erënnert: "D'EU-Virschrëfte verlaangen, dass d'Hierkonft vum Produit genannt gëtt. Am Fall vun dësem Insekt [der Grill], d'Fro vun der Allergeenitéit fir déi eng a fir déi aner."

"Mir mussen dowéinst dorop oppassen, dass Produkter, déi do dra sinn, dorop hiweisen, dass et e Produkt gëtt, dat allergeen ka sinn", huet hien erkläert.

Dat gëllt besonnesch fir Produkter vu bestëmmte Marke vu Müslirigele mat Insekten, déi an Europa verkaaft ginn an op deenen dropsteet, dass "d'Insekten Allergeene wéi Crustacéen, Mollusken a Milben enthalen".

Den allergeene Charakter ass och de Consommateurs-Associatioune bekannt: Sou hat zum Beispill d'Associatioun UFC-Que Choisir am Mee 2021 an engem Artikel op den allergeene Charakter opmierksam gemaach.

Liewensmëttel, déi "net geféierlech" sinn

Ofgesi vum allergeene Risiko huet d'EFSA an hire wëssenschaftlechen Avise festgestallt, dass béid Produkter ënner de Benotzungskonditiounen an Doséierungen, déi an der Zouloossung virgeschloe goufen, "net geféierlech" sinn.

An awer sinn an de leschte Wochen no den Zouloossungen zuelräich Behaaptungen iwwer d'Gefore vun der Consommatioun vun Insekte fir de Mënsch opgedaucht.

An diversen Online-Publikatioune gouf ënner anerem op bestëmmt Substanzen higewisen, déi an Insekte virkommen, wéi zum Beispill Chitin, e "gëftege" Protein, dee vum Mënsch net verdaut kéint ginn a Kriibs ausléise kéint.

AFP Factuel huet eng Behaaptung zu dësem Sujet am August 2022 iwwerpréift: Obwuel dëse Protein, deen an Insektepanzeren, awer och a Crustacéen, Champignonen, Bakterien, Hief an Alge virkënnt, potenziell net vollstänneg verdaut ka ginn, ass en dowéinst net gesondheetsschiedlech, wéi ënner anerem d'Biologin Mareike Janiak géintiwwer der AFP erkläert huet.

D'Behaaptung, Insekte wäre "kee Fudder fir Mamendéieren, wär "eendeiteg falsch", huet d'Fuerscherin erkläert. "Mënschen hunn e funktionelle Geen fir dësen Enzym, sou dass et méiglech ass, dass mir tatsächlech Chitin an eisem Daarm verschaffe kënnen. Awer souguer wa mir et net kéinten, géif Chitin einfach duerch eise Kierper goen, genee wéi d'Cellulos vun Zelleri oder anerem Geméis", huet si verséchert.

"Mir hunn Etüden iwwer Chitin iwwerpréift a festgestallt, dass d'Consommatioun vun all evaluéiertem Insekt bis elo keng Sécherheetsbedenke opwërft", huet d'EFSA der AFP matgedeelt.

Am Joer 2015 huet d'ANSES eng Bestandsopnam vu potenzielle Geforen duerch d'Consommatioun vun Insekten duerchgeféiert an huet zum Beispill viru cheemeschen Insektensubstanze wéi Gëft oder virun der potenzielle Consommatioun vun Insektenstachele gewarnt. Am Internet waren ënner anerem esou Messagen ze liesen: "Iesse vun Insekten: Oppasse virun der Gefor, virun där d'ANSES den 9. Abrëll 2015 gewarnt huet!", wéi et an engem Tweet steet, deen iwwer 400 Mol partagéiert gouf.

"Heefeg gi Risiken a Gefore verwiesselt", nuancéiert den Eric Vial, Direkter fir Risikobewäertung vun der ANSES, de 25. Januar géintiwwer der AFP. "Do si fir d'éischt d'Geforen, déi vun Natur aus zu Insekten oder zum Produktiounsprozess dozougehéieren. Uschléissend ginn d'Risiken unhand vun de Moossname bewäert, déi a Bezuch op d'Gefore geholl ginn."

An dësem Dokument iwwer de "Grondvocabulaire vun der Preventioun", dee vum offizielle franséische Portail de la Santé et la Sécurité au travail (ESST) opgestallt gouf, heescht et: "Gefor ass déi intrinsesch Eegenschaft vum Produit, vun engem Equipement oder enger Situatioun, déi e Schued verursaache kann", wärend "Risiko en 'abstrakte Begrëff ass, deen direkt net observéiert ka ginn, eng Tëschekategorie tëschent de Geforen a Schied duerstellt'. Et ass en Evenement, dat bevirsteet, also ongewëss ass. Dës Onsécherheet ass am Grond net méi kleng ze kréien, awer se ass jee no Qualitéit vun de verfügbaren Informatioune méi oder manner grouss."

Zesummefaassend heescht et: "D'Gefor ass d'Méiglechkeet vun enger Renconter tëschent dem Mënsch an der Gefor, där hien ausgesat ass".

Dohier goufe vun der EFSA an der Europäescher Kommissioun an den Zouloossungsënnerlage präzis Bestëmmungen iwwer d'Konditioune fir d'Benotzen an d'Hierstelle fir d'Produite festgeluecht.

Insekten a Liewensmëttel vun zwou Milliarde Mënschen

Wärend d'Entomologie, dat heescht d'Consommatioun vun Insekten, an Europa nach staark limitéiert ass, erniere sech weltwäit ronn zwou Milliarde Mënsche vun Insekten, sou d' Ernierungs- a Landwirtschaftsorganisatioun vun de Vereenten Natiounen (FAO).

Dës falsch Behaaptungen iwwer d'Etikettéierung an Europa ginn op Theorien zeréck, déi dorop hindeiten, dass "Weltelitten", vum Ursula von der Leyen bis bei de Bill Gates, d'Bevëlkerung zum Iesse vun Insekten zwénge wëllen. De Weltwirtschaftsforum, dee schonn dacks mat esou falschen Uschëllegunge konfrontéiert war, huet sengersäits d'Iesse vun Insekten als Mëttel fir d'Reduzéierung vum Ressourcëverbrauch an der Landwirtschaft promouvéiert.

Firwat dës Opreegung? Den Giovanni Sogari, Fuerscher fir Soziales a Consommatioun op der Universitéit Parma, sot géintiwwer der EFSA: "Et gëtt kognitiv Grënn, déi sech aus eise sozialen a kulturellen Erfarungen erginn, e Repulsiounsfacteur, dee vill Europäer dovun ofhält, Insekten ze iessen. Mat der Zäit an der Ausenanersetzung kënne sech dës Astellungen änneren."

Un vendeur de grillons cuits à Phnom Penh, en juin 2022 ( AFP / TANG CHHIN Sothy)

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.