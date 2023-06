Zu Hesper sinn d'Personal-Decisiounen no de Gemengewalen gefall.

Deemno huet d'CSV hier absolut Majoritéit am neien Conseil mat 17 Memberen ofginn a geet eng Koalitioun mat der DP an, déi op 24 Prozent a véier Conseilleren komm war. D'CSV koum zu Hesper op 43 Prozent vun de Stëmmen an huet domat aacht Conseilleren.

Ouni Surprise bleift den Marc Lies Député-Maire. 1. Schäffen gëtt den DP-Conseiller an Deputéierten Claude Lamberty. Déi aner Schäffeposten sinn fir d'Diane Adehm (CSV) an de Guy Wester (CSV).

Domat gouf den Drëttgewielten op der CSV-Lëscht, de Georges Beck, iwwersprongen. Hien hat bis ewell e Schäffeposten, mee gëtt elo duerch de Guy Wester ersat.