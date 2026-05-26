Mat geklauten Autoen a Butteker gerannt10 Leit wéinst gewaltsamen Iwwerfäll an Abréch op Teneriffa festgeholl

Op Teneriffa hunn d'Autoritéiten eng Band festgeholl, déi fir eng Rei Iwwerfäll an Abréch mat Gewalt solle responsabel sinn. Ënnert anerem si si mat geklaute Gefierer an d'Gebaier gerannt, fir eranzekommen.
Op Teneriffa huet d'Guardia Civil 10 Leit festgeholl, deene reprochéiert gëtt, Membere vun enger krimineller Band ze sinn, déi sech op gewaltsam Iwwerfäll a sougenannt "Ram-Raid"-Attacken op der ganzer Insel konzentréiert. "Ram-Raid"-Attacke sinn Iwwerfäll op Butteker, Bijouterien a Wunnhaiser, bei deenen d'Täter mat engem Auto an d'Gebaier rennen, fir eranzekommen. Déi Verdächteg tëscht 18 a 25 Joer solle bei den Doten iwwer 20 geklaut Locatiounsautoe benotzt hunn, woubäi si mat de Gefierer eben dacks a Butteker rennen.

Den Ermëttler no war d'Band virun allem an de fréie Moiesstonnen aktiv. Fir net identifizéiert kënnen ze ginn, hu si ëmmer nees d'Masken an d'Kleeder gewiesselt a gefälscht Plackennummere benotzt.

Der Band gi sëllegen Delikter reprochéiert, dorënner Abréch an Apdikten, Caféen, Restauranten an Tankstellen, déi si gerammt hunn, souwéi gewaltsam Iwwerfäll op Bijouterien a Privathaiser, woubäi si Macheeten, grouss Messeren a Baseballschléier benotzt hunn. Donieft sollen déi Verdächteg och u grouss ugeluechten Déifställ vu Gefierer bei Autoslocateuren an Oflenkungsdéifställ a Butteker bedeelegt gewiescht sinn.

D'Autoritéite schätzen, datt de Schued vun den Iwwerfäll sech op ëm 60.000 Euro beleeft, wärend de Wäert vun de geklaute Bijouen op ronn 38.600 Euro geschat gëtt. De Wäert vun den anere Wueren, déi geklaut goufen, läit ëm 30.000 Euro.

Am Ganzen hunn d'Ermëttler d'Band mat op d'mannst 35 Strofdoten a Relatioun bruecht, déi an enger Dose Gemengen op der Insel geschitt sinn, dorënner Adeje, Arona, Santa Cruz de Tenerife a San Cristóbal de La Laguna. Deementspriechend lafen dräi Ermëttlunge gläichzäiteg, bei deene geklaut Gefierer, Abrochsgeschirr, Macheeten, Verkleedungen, gefälschte Plackennummeren an en Deel vun de Bijoue séchergestallt goufen.

Fir dräi vun den Haaptverdächtege kann op Uerder vum Geriicht keng Kautioun bezuelt ginn, fir aus der Untersuchungshaft erauszekommen.

Läich vun 12 Joer alem Jong fonnt
16 Joer ale Jugendlechen an der Bretagne festgeholl
Rettungsasaz zu Gréiwemaacher
Mann gouf aus der Musel gerett an huet misse reaniméiert ginn
Rettungshelikopter zu Miedernach
6 Blesséierter bei Kollisioun tëscht zwee Autoen
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
Hëtztwarnung bleift fir ganzt Land
Temperature kënnen en Dënschdeg bis op 33 Grad klammen
Infolge der aktuellen Hitzewelle sind in Frankreich nach Regierungsangaben bislang sieben Menschen ums Leben gekommen.
Rekordtemperaturen a Frankräich
Zwee Leit beim Sport gestuerwen, fënnef Leit erdronk
Rettungsekippen op der Plaz vum Accident.
Zu Buggenhout an der Belsch
Véier Doudesaffer, dorënner zwee Kanner, bei Accident tëscht Schoulbus an Zuch
"Magnifica humanitas"
Poopst Leo publizéiert Enzyklika zum Thema Kënschtlech Intelligenz
Ungeachtet der Bemühungen um ein dauerhaftes Kriegsende und einer eigentlich geltenden Waffenruhe haben die USA nach eigenen Angaben Ziele im Iran angegriffen.
Trotz Wafferou
USA gräifen iranesch Rakéitebasen a Minne-Schëffer un
Russland hat Ausländer und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen in Kiew aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt angesichts bevorstehender neuer Angriffe zu verlassen.
Solle "Stad esou séier wéi méiglech verloossen"
Russland warnt Auslänner an Diplomate virun neien Attacken op Kiew
Ukrainesch Zaldote bei enger Simulatioun vu Krichskonditiounen den 20. Mee 2026 zu Lviv.
Nächst Generatioun an Entwécklung
Dronen antëscht eng vun de wichtegste Krichswaffen
