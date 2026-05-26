RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Tëscht China a koreanescher HallefinselNordkorea schéisst ballistesch Rakéit an d'Gielt Mier

AFP, iwwersat vun RTL
No enger Rei Rakéitentester an de leschte Méint huet Nordkorea der südkoreanescher Arméi no ënnert anerem eng ballistesch Kuerzstreckerakéit an dat Gielt Mier geschoss.
Update: 26.05.2026 16:15
Nach mehreren Raketentests in den vergangenen Monaten hat Nordkorea laut der südkoreanischen Armee unter anderem eine ballistische Kurzstreckenrakete ins Gelbe Meer abgefeuert. Insgesamt seien "mehrere Geschosse" gestartet worden.
Südkorea mellt ëmmer nees Rakéiteversich vum Nopeschland.
© AFP

Am Ganze wieren "e puer Rakéite" géint 13 Auer Lokalzäit vum nordkoreanesche Chongju aus gestart, heescht et en Dënschdeg. Si wieren eng 80 Kilometer wäit geflunn an am Giele Mier erofgaangen, dat déi koreanesch Hallefinsel vu China trennt.

Als Konsequenz huet déi südkoreanesch Arméi eegenen Informatiounen no d'Alarmbereetschaft eropgesat. Südkorea, d'USA a Japan tauschen ëmmer nees Geheimdéngschtinformatiounen zu de Virfäll aus.

E Spriecher vum südkoreaneschen Ausseministère huet den Norden en Dënschdeg opgefuerdert, op d'Beméiunge vu Seoul, fir d'Spannungen néierzeleeën, ze reagéieren. De Süde géing weider op eng "Léisung vum nordkoreaneschen Atomproblem" hischaffen.

De Rakéitentest aus Nordkorea war den 8. fir dëst Joer. Am Abrëll hat dat kommunistescht Land eegenen Informatiounen no bei Tester och Streemunitioun agesat. Dat kommunistesch regéiert Land ass international gréisstendeels isoléiert. Wéinst sengem Rakéiten- an Atomprogramm goufe sëllegen international Sanktioune géint Nordkorea verhaangen.

Experten no weist Nordkorea mat de Waffentester Versich vu Südkorea zréck, fir déi ugespaant Relatiounen tëscht den Nopeschlänner ze verbesseren. Am Mäerz hat de Staatschef Kim Jong Un Südkorea als "den eis am meeschte feindlech gesënnte Staat" bezeechent. Nord- a Südkorea sinn nom Enn vum Korea-Krich am Joer 1953 formell weiderhin am Krichszoustand.

China gëllt an der Regioun als wichtegsten Alliéierte vun Nordkorea. Déi südkoreanesch Noriichtenagence Yonhap hat d'lescht Woch ënner Recours op Regierungskreesser gemellt, datt fir dës Woch eng Visitt vum chineesesche President Xi Jinping an Nordkroea geplangt wier. Eng offiziell Confirmatioun aus Peking oder Pjöngjang dofir gouf et bis ewell net.

Am meeschte gelies
Rettungsasaz zu Gréiwemaacher
Mann gouf aus der Musel gerett an huet misse reaniméiert ginn
Gréiwemaacher
Mann, deen an d'Musel gesprongen ass, huet net iwwerlieft
Hëtztwarnung bleift fir ganzt Land
Temperature kënnen en Dënschdeg bis op 33 Grad klammen
Déidlechen Accident
22 Joer al Motocyclistin no Accident am Mëllerdall gestuerwen
Trotz Wafferou
USA gräifen iranesch Rakéitebasen a Minne-Schëffer un
21
Weider News
Bei israelischen Luftangriffen sind im Gazastreifen nach Angaben der von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens sieben Menschen getötet worden.
Gazasträif
Op d'mannst 7 Doudeger no israeeleschen Attacken
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
Mat geklauten Autoen a Butteker gerannt
10 Leit wéinst gewaltsamen Iwwerfäll an Abréch op Teneriffa festgeholl
Video
Infolge der aktuellen Hitzewelle sind in Frankreich nach Regierungsangaben bislang sieben Menschen ums Leben gekommen.
Rekordtemperaturen a Frankräich
Zwee Leit beim Sport gestuerwen, fënnef Leit erdronk
Rettungsekippen op der Plaz vum Accident.
Zu Buggenhout an der Belsch
Véier Doudesaffer, dorënner zwee Kanner, bei Accident tëscht Schoulbus an Zuch
Video
"Magnifica humanitas"
Poopst Leo publizéiert Enzyklika zum Thema Kënschtlech Intelligenz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.