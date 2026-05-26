Rekordtemperaturen a FrankräichZwee Leit beim Sport gestuerwen, fënnef Leit erdronk

AFP, iwwersat vun RTL
Och a Frankräich gi Rekordtemperature fir de Mount Mee registréiert. Siwe Leit sinn am Zesummenhang mat der Hëtzt bis ewell ëm d'Liewe komm.
Update: 26.05.2026 11:25
Infolge der aktuellen Hitzewelle sind in Frankreich nach Regierungsangaben bislang sieben Menschen ums Leben gekommen.
Nach ni zanter dem Ufank vun den Opzeechnunge war et esou waarm an engem Mee a Frankräich wéi dëst Joer.
An der Suite vun der aktueller Hëtztwell iwwer Europa sinn a Frankräich bis ewell siwe Leit ëm d'Liewe komm, heescht et vun der Regierung. Zwee Leit wieren deemno beim Sport gestuerwen, fënnef weiderer sinn erdronk, esou d'Regierungsspriecherin Maud Bregeon en Dënschdeg beim TF1.

D'Doudesfäll stéingen "direkt oder indirekt" a Relatioun mat den aussergewéinlech héijen Temperaturen.

E Méindeg gouf et a Frankräich de bis well wäermste Mee-Dag zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen. Fir en Dënschdeg ginn nach méi héich Temperature vu bis zu 36 Grad erwaart. Fir aacht Departementer am Weste vum Land gëllt d'Warnstuf Orange - déi éischte Kéier iwwerhaapt an engem Mount Mee. D'Hëtztwell soll bis Enn der Woch daueren.

