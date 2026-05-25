Fir en Dënschdeg ginn aktuell tëscht 31 an 33 Grad am Grand-Duché virausgesot. MeteoLux warnt dowéinst weiderhi virun hëtztbedéngter Middegkeet an Erschëpfung bei laanger kierperlecher Aktivitéit a gëtt eng giel Warnung fir dat ganzt Land eraus.
Giel ass déi éischt Warnstuf a seet aus, dass eng méiglech Gefor besteet.
Och d'Previsioune fir de Rescht vun der Woch soen den Ament Temperaturen ëm 30 Grad viraus.
