RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Onzefridde mam PatronPersonal vun Decathlon streikt e Samschdeg

Maxime Gillen
Ënnert dem Slogan „Eis Paie virun den Dividenden“ protestéiert d'Personal vun de Butteker a Frankräich fir Lounerhéijungen a besser Aarbechtskonditiounen.
Update: 02.06.2026 14:59
Eng Filial vun Decathlon
Eng Filial vun Decathlon
© MARCIN GOLBA/NurPhoto via AFP

Bei Decathlon annoncéiert sech a Frankräich eng éischte Kéier e Streik. D‘Gewerkschaften hu fir e Samschdeg zu Protestaktioune beim Sportartikelhändler opgeruff. Si fuerdere méi héich Paien a besser Aarbechtskonditiounen.

„Eis Paie virun den Dividenden“, esou de Slogan vun de Syndikater. Decathlon hat zejoert e Gewënn vun 910 Milliounen Euro gemaach. Dat war eng Hausse vu 16 Prozent bannent engem Joer. Den Ëmsaz war ëm véier Prozent op knapp 17 Milliarden Euro geklommen.

Gläichzäiteg ass d‘Personal ëmmer méi onzefridden. D‘Belaaschtung, fir gesaten Ziler z'erreechen, géif all Dag méi grouss ginn an iwwerall géif et u Personal feelen, esou de Reproche. Gläichzäiteg géif sech ënnert dem Afloss vun der Inflatioun d'Kafkraaft vun de Beschäftegte verschlechteren. Enn Mee hate ronn 1.400 Salariéen eng Petitioun ënnerschriwwen, an där se hirem Patron virgeheien, Gewënn "um Réck vun den Ugestallten" ze maachen.

Decathlon gëtt et zanter 50 Joer an huet an 82 Länner eng 1.900 Filiale mat knapp 103.000 Beschäftegten. A Frankräich sinn et 324 Butteker, déi vum Streik wäerte betraff sinn.

Am meeschte gelies
Reunioun vu Prolek mat der Landwirtschaftsministesch
Regierung wëll vermëttelen, betraffe Bauere wëlle kee Boykott vun EKABE-Produiten
Video
Audio
Fotoen
27
Meteolux warnt
Donnerwiederen, Knëppelsteng a Wandvitesse bis 70 km/h méiglech
Barrage am Futtball
No 14 Eelefmeteren: Walfer huet de längeren Otem a schéckt Kanech an d'Éierepromotioun
Audio
Fotoen
8
Bei groussherzoglecher Visitt
Policeschoul offiziell an "École de Police Grand-Duc Guillaume" ëmbenannt
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (2. Juni) - Claude Turmes
"Stroum muss méi bëlleg bleiwen ewéi Gas!"
Video
Audio
79
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Iowa
Mann erschéisst Familljememberen an hëlt sech dono d'Liewen
Video
TOPSHOT - This photograph shows smoke billowing during missile strikes in Kyiv on June 2, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine.
Ukrain-Krich
Bilan vun Doudesaffer klëmmt no massive russeschen Attacken op 13
Video
Israeelesch Attack op de Libanon um Méindeg.
Krich am Noen Osten
Israel an Hisbollah bekämpfe sech weider - net kloer, ob Iran an USA matenee verhandelen
No gutt zwee Méint
Déi nei Regierung an Dänemark steet
"Return Hubs"
EU mécht Wee fräi fir Zréckféierungs-Zenteren an Drëttstaaten
KI-Leader mat Hardware-Annonce
Nvidia klëmmt an de Laptop-Maart eran
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.