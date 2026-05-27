RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst arméierten Iwwerfäll13 Joer Prisong fir fréier presuméiert RAF-Terroristin Daniela Klette

AFP, iwwersat vun RTL
Déi fréier presuméiert RAF-Terroristin Daniela Klette gouf wéinst arméierten Iwwerfäll zu 13 Joer Prisong verurteelt.
Update: 27.05.2026 13:00
Wegen bewaffneter Raubüberfälle ist die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden sprach sie unter anderem wegen besonders schweren Raubs in sechs Fällen schuldig.
Déi fréier presuméiert RAF-Terroristin viru Geriicht.
© POOL/AFP

D'Landgeriicht zu Verden an Niedersachsen huet déi fréier presuméiert RAF-Terroristin Daniela Klette e Mëttwoch ënnert anerem wéinst gravem Vol a sechs Fäll schëlleg gesprach. Déi 67 Joer al Klette stoung wéinst Iwwerfäll tëscht 1999 an 2016, also no der Opléisung vun der terroristescher Vereenegung "Rote Armee Fraktion" (RAF), viru Geriicht.

D'RAF ass responsabel fir Morden, Bommenattentater an Entféierungen an de 70er an 80er.

D'Klette soll dem Parquet no zesumme mat de flüchtege presuméierte fréieren RAF-Membere Burkhard Garweg an dem Ernst-Volker Staub begaangen hunn, fir hiert Liewen am Ënnergrond ze finanzéieren. Zil ware Geldtransporter a Keese vu grousse Supermarchéen.

Déi ganz Zomm louch der Uklo no bei 2,4 Milliounen Euro.

Schëlleg gesprach gouf si awer och wéinst "erpressereschem Mënschevol", "uerger Erpressung" souwéi "Verstéiss géint Waffegesetzer". Ënner de ronn 50 Spectateuren am Sall koum wärend der Annonce vum Urteelt Onrou op, woubäi "Fräiheet fir Daniela" geruff gouf.

Am meeschte gelies
Rue de l'industrie gespaart
CGDIS mellt Blesséierten no Feier bei Sprit-Depot zu Bartreng
Video
Fotoen
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
1
Lëtzebuerger Membere vun der Waffen-SS virun der Justiz
Fräispréch, ma och bis zu 20 Joer Prisong a Cafésverbuet
Audio
Fotoen
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
Ofkillung bei 30 Grad
Summerfeeling um Stauséi op Päischtdënschdeg
Video
Fotoen
5
Weider News
Wéinst dem geplangte Generalstreik
Luxair warnt viru méiglechen Ausfäll vu Flich a Portugal
In einem koscheren Supermarkt im Londoner Stadtteil Golders Green ist am Mittwoch Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bestätigte einen Brand, die Brandursache war noch unklar.
London
Brand a koscherem Supermarché am Quartier "Golders Green"
Déidlechen Accident bei Mettlach (D)
41 Joer ale Lëtzebuerger stierft bei Autosaccident op Päischtsonndeg
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon sind nach Angaben der Regierung in Beirut mehr als 30 Menschen getötet worden. Unter ihnen seien vier Kinder.
Libanon
Op d'mannst 31 Doudeger duerch israeelesch Attacken, och Kanner ënnert den Affer
Foto vun engem Policeauto a Portugal
A Portugal verhaft
Fra soll Prostitutiounsnetzwierk zu Lëtzebuerg geleet hunn
Chef vum bewaffente Flillek vun der Hamas
Israel deelt den Doud vum Mohammed Odeh mat
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.