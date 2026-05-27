RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

LibanonOp d'mannst 31 Doudeger duerch israeelesch Attacken, och Kanner ënnert den Affer

AFP, iwwersat vun RTL
Op en Neits sinn op d'mannst 31 Leit bei israeeleschen Attacken am Libanon ëm d'Liewe komm. Och dës Kéier sinn nees Kanner ënnert den Affer.
Update: 27.05.2026 13:01
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon sind nach Angaben der Regierung in Beirut mehr als 30 Menschen getötet worden. Unter ihnen seien vier Kinder.
Ënnert den Doudesaffer am Libanon sinn och ëmmer nees Kanner.
© AFP

Bei israeeleschen Attacken op Ziler am Libanon sinn der Regierung zu Beirut no op d'mannst 31 Leit ëm d'Liewe komm, heescht et en Dënschdeg den Owend vum libaneesesche Gesondheetsministère. Ënnert den Affer wiere véier Kanner an dräi Fraen. Eng 40 Leit wieren iwwerdeem blesséiert ginn.

Deemno sinn zu Bursch al-Schamali bei Tyrus 14 Leit ëmkomm. Weider Doudeger gouf et bei Attacken zu Kautharijat al-Ris, zu Habbusch, zu Maarakeg an zu Salaa. E Reporter vun der Noriichtenagence AFP zu Nabatije am Süden huet vu Loftattacke geschwat an huet Dampwolleken op verschiddene Plazen an der Stad gesinn.

Den israeelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu hat eng Verstäerkung vum militäresche Virgoe géint d'Hisbollah confirméiert, nodeems hien et virdru schonn als Zil uginn hat, d'Miliz ze "zerschloen". En Dënschdeg huet déi israeelesch Arméi och mat enger Buedemoffensiv nërdlech vun der sougenannter gieler Linn am Libanon ugefaangen. Domat bezeechent d'Arméi d'Ofgrenzung zu enger Aart Pufferzon am Süde vum Libanon, déi ronn zéng Kilometer hannert der Grenz läit. Bannent där Zon sinn israeelesch Truppe stationéiert, e Retour vun der Bevëlkerung, déi vun do geflücht ass, ass verbueden.

Déi israeelesch Arméi hat virun hiren neien Attacken d'Leit an op d'mannst 50 Uertschaften am Süden an Oste vum Land dozou opgeruff, sech a Sécherheet ze bréngen, dorënner Nabatije. Bis ewell hat déi israeelesch Arméi meeschtens zu Evakuéierunge fir Gebidder südlech vum Floss Litani am Libanon opgefuerdert. Nabatije läit dogéint nërdlech vum Floss. D'Stad war schonn an de leschte Wochen ëmmer nees Zil vun israeeleschen Attacken.

D'Hisbollah, déi vum Iran ënnerstëtzt gëtt, hat hirersäits an de leschten Deeg hir Dronenattacken op Israel ausgebreet. D'Schiitemiliz refuséiert d'Wafferou tëscht Israel an dem Libanon, déi eigentlech zanter Mëtt Abrëll gëllt.

Am meeschte gelies
Rue de l'industrie gespaart
CGDIS mellt Blesséierten no Feier bei Sprit-Depot zu Bartreng
Video
Fotoen
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
1
Lëtzebuerger Membere vun der Waffen-SS virun der Justiz
Fräispréch, ma och bis zu 20 Joer Prisong a Cafésverbuet
Audio
Fotoen
Police mécht Enquête
Läich net wäit vu "Mariensäule" zu Tréier fonnt ginn
Ofkillung bei 30 Grad
Summerfeeling um Stauséi op Päischtdënschdeg
Video
Fotoen
5
Weider News
Wéinst dem geplangte Generalstreik
Luxair warnt viru méiglechen Ausfäll vu Flich a Portugal
In einem koscheren Supermarkt im Londoner Stadtteil Golders Green ist am Mittwoch Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bestätigte einen Brand, die Brandursache war noch unklar.
London
Brand a koscherem Supermarché am Quartier "Golders Green"
Déidlechen Accident bei Mettlach (D)
41 Joer ale Lëtzebuerger stierft bei Autosaccident op Päischtsonndeg
Wegen bewaffneter Raubüberfälle ist die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden sprach sie unter anderem wegen besonders schweren Raubs in sechs Fällen schuldig.
Wéinst arméierten Iwwerfäll
13 Joer Prisong fir fréier presuméiert RAF-Terroristin Daniela Klette
Foto vun engem Policeauto a Portugal
A Portugal verhaft
Fra soll Prostitutiounsnetzwierk zu Lëtzebuerg geleet hunn
Chef vum bewaffente Flillek vun der Hamas
Israel deelt den Doud vum Mohammed Odeh mat
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.