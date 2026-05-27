LondonBrand a koscherem Supermarché am Quartier "Golders Green"

AFP, iwwersat vun RTL
An engem koschere Supermarché am Quartier "Golders Green" zu London ass e Mëttwoch e Feier ausgebrach.
Update: 27.05.2026 12:49
In einem koscheren Supermarkt im Londoner Stadtteil Golders Green ist am Mittwoch Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bestätigte einen Brand, die Brandursache war noch unklar.
D'Police huet d'Géigend ronderëm de Supermarché zu London ofgespaart.
D'Pompjeeë confirméieren e Brand "an engem Buttek um Rez-de-chaussée an an engem Lagerraum hannert dem Buttek", ouni méi Detailer zu der betraffener Entreprise ze maachen. D'Brandursaach wier nach net gewosst, heescht et weider. Am jiddesch gepräägte Quartier war et an der Lescht ëmmer nees zu Attacke géint jiddesch Strukture komm.

De Pompjeeën no ware ronn 100 Secouristen am Asaz. Ee Journalist vun der Noriichtenagence AFP huet eng schwaarz Dampwollek iwwer der Plaz gesinn, déi vun der Police ofgespaart war.

Brittesche Medien no ass d'Feier am Supermarché "Kosher Kingdom" ausgebrach, deen op sengem Website als "de gréisste koschere Supermarché an Europa" bezeechent gëtt an eng Fläch vu ronn 7.000 Quadratmeter soll hunn. Deemno géingen all Woch méi wéi 9.500 Clienten do akafen.

Enn Abrëll ware bei enger Attack am Quartier "Golders Green" zwee Männer mat engem Messer blesséiert ginn. D'Anti-Terror-Police hat d'Ermëttlungen iwwerholl. Op der Plaz war e 45 Joer ale Mann festgeholl ginn.

An de leschte Méint gouf et zu London eng Rei vun Attacken op jiddesch an israeelesch Strukturen, an dee meeschte Fäll waren et Brandattentater oder versicht Branduschléi.

Der Organisatioun SITE Intelligence Group no huet sech dee wéineg bekannte pro-iranesche Grupp Harakat Ashab al-Yamin al Islamiya (Hayi) zu bal allen Attacke bekannt.

Bei einem Messerangriff in einem von vielen Juden bewohnten Stadtteil von London sind zwei Juden verletzt worden.
