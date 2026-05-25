D'Festnam wier e Méindeg de Moien an der nordwestlecher Stad an der Bretagne geschitt, heescht et vum Procureur Frédéric Teillet.
E Fëscher hat d'Police e Sonndeg de Moien alarméiert, well e Gejäiz vun engem Kand héieren hat. De Rettungsekipp wier et awer net gelongen, den 12 Joer ale Jong ze reaniméieren, esou de Parquet weider. D'Kand wier deemno an engem Bësch beim Ufer vun der Vilaine an engem bessere Quartier net wäit vum Zentrum vu Rennes fonnt ginn. Dat mat engem naasse Buedduch "ganz fest ëm säin Hals gebonnen".
D'Police huet Ermëttlunge wéinst Homicide lancéiert. E Méindeg ware sëllege Polizisten op der Plaz, wou d'Kand fonnt gi war. Pompjeeën an Neopren hunn am Floss no Hiweiser gesicht, wéi e Journalist vun der AFP gesinn huet.
Passante wiere schockéiert iwwer de Virfall. "Et ass kaum ze gleewen", esou e 57 Joer ale Mann. Vill Awunner, mat deenen d'AFP geschwat huet, hu virun allem zwou Hypotheese genannt: "E Spill vun domme Jugendlechen, dat schlecht ausgoung, oder e Mëllen, deen "de Jong ugegraff huet".