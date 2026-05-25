RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Spektakulär BillerÉisträich: Paragliderin iwwerlieft Kollisioun mat Fliger

RTL Lëtzebuerg
Eng 44 Joer al Paragliderin huet an Éisträich nëmme knapp e schwéieren Accident iwwerlieft, nodeems eng Cessna an der Loft hirt Seegel zerstéiert hat.
Update: 25.05.2026 09:06
Symbolbild.
Symbolbild.
© BERNARD JAUBERT/Only France via AFP

Eng Paragliderin an Éisträich hat e Samschdeg extrem vill Chance: Déi 44 Joer al Fra war, net weit vun Zell am See, an der Loft wéi op eemol e klenge Fliger – eng Cessna – iwwer hire Kapp laanscht flitt an dobäi hiert ganzt Seegel zerstéiert.

D'Fra huet direkt un Héicht verluer, konnt awer hire Rettungsschierm benotzen an duerno sécher landen. Dat Ganzt huet si duerch eng Kamera op hirem Helm mat dokumentéiert.

Nieft dem Video vum spektakulären Accident schreift d'Fra weider, datt si ausser e puer bloe Flecken a Prellunge keng Blessuren dovugedroen hätt.

Am Fliger soll een 28 Joer jonke Pilot gewiescht sinn, den der Police vu Salzburg no ausgesot huet, dass hien d'Paragliderin ze spéit gesinn hat an net méi hätt kënnen auswäichen.

Am meeschte gelies
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
Zwee Männer festgeholl
Mann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert
Véier Doudeger an Dosende Blesséierter
Russland gräift Ukrain mat Oreschnik-Rakéiten un
D'Wonschkutsch erfëllt Dreem
"Ech wollt Gas ginn"
Video
Fotoen
2
Alkoholkontrollen am Norde vum Land
Bei véier Chauffere gouf de Permis op der Plaz agezunn
Weider News
E Floss am Kruger-Nationapark, fotograféiert am Juni 2025.
Südafrika
Nom Doud vun zwee Touristen: Kruger-Nationalpark verschäerft Sécherheetsmesuren
Deal soll net iwwerstierzt ginn
D'Positioune fir en Accord tëscht dem Iran an den USA solle méi no beienee leien
Eskalatioun zu Ankara an der Tierkei
Büroen vun Oppositiounspartei CHP goufe vu Police gestiermt
Bei den nächtlichen russischen Angriffen auf Kiew ist auch das ARD-Studio in der ukrainischen Hauptstadt massiv beschädigt und teilweise zerstört worden. Verletzte gab es nicht.
Keng Blesséierter
ARD-Studio zu Kiew no russescher Attack deels zerstéiert
Rettungsdéngschter beim Kuelewierk zu Liushenyu den 23. Mee 2026.
Déidlecht Minnenongléck a China
Sich no zwee Vermësste geet weider
Fotoen
In Pakistan sind bei einem Anschlag auf einen Zug mit Soldaten mindestens 24 Menschen getötet worden. Wie ein hochrangiger Behördenvertreter sagte, wurden bei der Bombenexplosion in Baluchistan im Südwesten Pakistans zudem mehr als 50 Menschen verletzt.
Pakistan
Op d'mannst 24 Doudeger bei Attentat op Zuch mat Zaldoten dran
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.