De Brand, deen en Donneschdeg ronn honnert Kilometer nërdlech vu Madrid ausgebrach war, léisst net no an huet antëscht 26.000 Hektar zerstéiert. 1.200 Mënsche goufen zanterhier evakuéiert, wéi d'Pompjeeën an d'Brandschutz-Agence e Méindeg matgedeelt huet.
De Bëschbrand, deen am Duerf La Mierla an der Regioun Guadalajara a Kastilien-La Mancha am Zentrum vu Spuenien ausgebrach ass, huet an deene leschte Stonnen eng immens grouss Fläch verwüüst, dat virun allem am Naturpark Sierra Norte. Wéinst der grousser Canicule am Land, déi an deenen nächsten Deeg usteet, sinn d'Agencen extreem besuergt.