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Sechs Doudeger zu Stade (D)Et gëtt Haftbefeel géint Verdächtege vun den tierkeschen Autoritéiten

RTL Lëtzebuerg
No den déidleche Schëss op sechs Persounen an engem Foyer zu Stade ginn et elo weider Detailer zum Verdächtegen.
Update: 20.07.2026 17:05
© IBRAHIM OT/AFP

Géint de Verdächtegen am Fall vun der Attack mat sechs Doudeger an engem Foyer fir jonk Mammen zu Stade an Niedersachsen läit neien Informatioune vun den Ermëttler no en nationalen tierkeschen Haftbefeel vir. Dat huet eng Spriecherin vum Parquet zu Stade e Méindeg confirméiert. Dëst ass den Ermëttler eréischt elo bekannt, well déi tierkesch Autoritéiten de Mann net mat engem internationale Mandat d'Arrêt siche gelooss hunn.

Dem Parquet no steet antëscht fest, datt den Beschëllegte just déi tierkesch Nationalitéit huet. De 45 Joer ale Mann soll virun dräi Wochen an engem Foyer zu Stade sechs Mataarbechter aus dem Foyer a vum Jugendamt erschoss hunn.

Hannergrond vun der Dot war den Ermëttler no warscheinlech e Suergerechtssträit. An der Ariichtung waren déi dräi Méint al Duechter vum Verdächtegen an déi 34 Joer al Mamm vum Kand ënnerbruecht. De Mann gouf kuerz no der Dot op der Flucht festgeholl. Hie setzt wéinst Verdacht vu sechsfachem Mord an Untersuchungshaft.

Motiv soll Suergerechtssträit sinn
Niedersachsen: Sechs Doudeger no Schéisserei a Foyer fir jonk Mammen
Nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade hat das Amtsgericht der niedersächsischen Stadt gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl wegen sechsfachen Mordes erlassen.
No déidleche Schëss zu Stade
Mandat d'arrêt wéinst sechsfachem Mord géint Familljepapp

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