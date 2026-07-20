RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Verkaf vun illegalen, onsécheren a gefälschte ProduitenEU verhänkt Strof an Héicht vu 550 Milliounen Euro géint "AliExpress"

RTL mat AFP
Déi chineesesch Online-Handelsplattform muss eng Strof an Héicht vu 550 Milliounen Euro bezuelen. Dat huet d'EU-Kommissioun e Méindeg prononcéiert.
Update: 20.07.2026 13:58
© Photo by JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Wéinst dem Verkaf vun illegalen, onsécheren a gefälschte Produiten huet d'EU-Kommissioun eng Strof an Héicht vu 550 Milliounen Euro géint déi chineesesch Online-Handelsplattform AliExpress verhaangen. AliExpress hätt et verpasst, "wierksam Moossnamen z'ergräifen, fir d'Risiko vun der Verbreedung vu verbuedene Produiten ze verréngeren", huet déi Bréisseler Agence e Méindeg erkläert.

D'Entreprise huet elo bis Oktober Zäit, d'Mängel ze behiewen, soss ass mat weidere Strofen ze rechnen. An engem Communiqué huet d'Plattform scho reagéiert:

"Mir si mat der Decisioun vun haut an der onproportionaler Strof net averstanen, well dës eisem etabléierte Kader an den erhieflechen, proaktive Verbesserungen, déi mir virgeholl hunn, net ugemooss Rechnung dréit. Mir préiwen d'Decisioun mat vill Precautioun a consideréieren all méiglech Optiounen".

Am meeschte gelies
Futtball-WM
Spuenien klappt Argentinien an ass neie Weltmeeschter
Fotoen
29
Tour de France: 15. Etapp
Victoire fir de Remco Evenepoel, Out fir de Jonas Vingegaard no uerger Chute
Video
Fotoen
13
Formel 1
Kimi Antonelli wënnt zu Spa-Francorchamps
Fotoen
7
Nei EU-Reegelen an der Textilbranche
Kleeder a Schong, déi net verkaaft goufen, dierfen net méi zerstéiert ginn
41. Editioun Éiner Wënzerdag
De Wäin ass gutt, mä et ass es manner gewiescht wéi soss
Video
Fotoen
7
Weider News
This screen grab taken from handout aerial video footage released on July 18, 2026 by Spain's Pegaso unit of the Guardia Civil shows the military fighting a massive wildfire, in Cinco Villas area, near Zaragoza, in a sparsely populated part of the Aragon region in northeastern Spain.
Grouss Suerge wéinst Canicule
26.000 Hektar am Norde vu Madrid bei Bëschbränn zerstéiert, 1.200 Awunner evakuéiert
Op der Royal Air Force Base zu Mildenhall am Oste vun England ass den Donald Trump vu senger aler Air Force One an déi nei, déi hie vum Katar geschenkt krut, ëmgeklommen.
Kaddo vu Katar
Trump säi Presidentefliger muss wéinst Sécherheetsproblemer zeréck an den Hangar
1
Seel huet sech geléist
18 Persounen aus Seelbunn zu Saarbrécken gerett
Begünstigt durch Hitze und Trockenheit sind in Südfrankreich mehrere Waldbrände ausgebrochen. Das heftigste Feuer wütete laut Behörden im Gebiet von Taradeau im Département Var, wo mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz waren.
Situatioun bleift ugespaant
Honnerte Pompjeeë bei Bëschbränn a Frankräich am Asaz
Bëbee a Mamm si "glécklech a gesond"
US-Vizepresident JD Vance gëtt eng véiert Kéier Papp
An der Nuecht op e Méindeg
Iwwer 400 Dronen iwwer Moskau gemellt, sechs Persoune blesséiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.