E méi ongewéinlechen Asaz haten d'Pompjeeën e Méindeg de Moien zu Miersch am Park. Hei war e Méitrakter an d'Uelzecht gefall. Wéi de CGDIS schreift, gouf eng Persoun verwonnt. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vu Miersch, grad ewéi och de Waasserrettungsgrupp "Groupe de sauvetage aquatique (GSAQ)" an de Centre de soutien logistique.
Kuerz no 8 Auer sinn zu Fréiseng an der Lëtzebuergerstrooss e Moto an en Auto net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Pompjeeë vu Fréiseng an d'Ambulanz vun Diddeleng waren am Asaz.
Tëscht 10 an 11 Auer gouf et dann nach zwee Pompjeesasätz wéinst Hecken déi gebrannt hunn, dat zu Diddeleng an der Rue des Mouleurs an zu Rëmerschen op der Wäistrooss.