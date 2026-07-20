Iwwer 400 Drone si russeschen Autoritéiten no an der Nuecht op e Méindeg op d'Regioun vu Moskau ofgeschoss ginn. De Buergermeeschter vu Moskau Sergej Sobjanin huet op der staatlecher Online-Plattform Max matgedeelt, datt déi meescht vun dësen Drone scho wäit ewech neutraliséiert goufen.
Informatioune vun der russescher Noriichtenagence Tass no si sechs Persounen an der Moskauer Regioun no Explosioune mat Blessuren an d'Spidol bruecht ginn – dorënner wieren och dräi Auslänner. Ob dës Blessuren direkt am Zesummenhang mat den Dronenattacke stinn, ass bis ewell net kloer.
An de leschte Méint huet d'ukrainesch Arméi hir Attacken op russeschen Territoire weider verstäerkt. Dës Ugrëffer gi vun der Ukrain als Reaktioun op déi méi wéi véier Joer Attacken op ukrainesch Gebidder bezeechent.