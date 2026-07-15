D'Héichwaasser ass mat extreemer Vitesse a voller Wucht komm. Warnungen an Evakuéierunge sinn awer vill ze spéit ageleet ginn.
Wéi gesäit et haut fënnef Joer méi spéit am Ahrtal aus?
De Christian Schmit ass op d'Plaz gefuer an huet mat Betraffene geschwat, mee och mat deene Leit, déi sech dofir asetzen, datt dës Katastroph net a Vergiessenheet geréit.
5 Joer no der Flut am Ahrtal (1)
Ahrtal
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Fir d'Regioun an hir Awunner ass et wichteg, datt dës Katastroph net a Vergiessenheet geréit – och aus Respekt virun den Affer, déi d'Héichwaasser gefuerdert huet.
"Memori AHR" an "We AHR Strong" sinn zwou Ausstellungen, déi elo, fënnef Joer dono, ageweit goufen. Si sollen d'Erënnerung un d'Katastroph erhalen an als Mahnmal fir d'Zukunft déngen.
De Christian Schmit huet sech déi zwou Ausstellunge bei sengem Besuch ugekuckt a sech hir Bedeitung erkläre gelooss.
5 Joer no der Flut Katastrof am Ahrtal (2)
4 Joer no der Flutkatastroph: Ënnerwee am Ahrtal (18.10.25)
Nei Andréck, no 2021, 2022 an 2024, aus deem Dall, dat am Juli 2021 esou vun de Waassermasse betraff war.
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Andréck aus dem Ahrtal (20.10.24)
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Wandere fir den Opbau am Ahrtal (10.10.22)
1 Joer nodeems mir am Ahrtal waren fir ze hëllefen, si mir nees emol dohigefuer an hunn hir Aktioun "Wandere fir den Nees-Opbau vum Ahrtal" ënnerstëtzt. Mir hunn un der "Rotweinwanderung" deelgeholl. Mee mir sinn och net mat eidelen Hänn dohigefuer, d'Fondatioun Fräiwëlleg Ettelbrécker Pompjeeën haten e Scheck mat, fir de Pompjeeën do ënner d'Äerm ze gräifen.
Uschléissend war et eng Visitt bei der Wënzergenossenschaft.
Et ass ëmmer nach eng immens Géigend, d'Leit si frou an freeë sech, wann Touriste kommen, well si wëllen trotz der viller Aarbecht, déi nach do ass, all nees rëm Normalitéit an hiert Liewe kréien.
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Lëtzebuerger Hëllef am Ahrtal (1.-3.10.21)
De Weekend vum 1. op den 3. Oktober war d'Amicale vun den Ettelbrécker Pompjeeën mat 18 Tonne Liewensmëttel an d'Ahrtal gefuer, fir do den Affer vun den Iwwerschwemmungen ze hëllefen an de Leit do ze kachen.
Mat dobäi waren och d'Ketty an de Rom Hankes, déi eis Impressioune vun der Plaz matbruecht hunn.
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