RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Knapp zwou Stonne vu Lëtzebuerg ewech5 Joer no Flutkatastroph am Ahrtal (D): Wéi gesäit et haut do aus?

Christian Schmit
De Bilan war tragesch: Honnerte vu Mënschen hunn hiert Liewe verluer an d'Infrastruktur an der Regioun gouf massiv zerstéiert.
Update: 15.07.2026 06:00
© Christian Schmit
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken der verheerenden Flutkatastrophe von vor fünf Jahren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder einen Kranz niederlegen.
184 Doudesaffer am Juli 2021
Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen gedenke Flutkatastroph vu viru fënnef Joer

D'Héichwaasser ass mat extreemer Vitesse a voller Wucht komm. Warnungen an Evakuéierunge sinn awer vill ze spéit ageleet ginn.

Wéi gesäit et haut fënnef Joer méi spéit am Ahrtal aus?

De Christian Schmit ass op d'Plaz gefuer an huet mat Betraffene geschwat, mee och mat deene Leit, déi sech dofir asetzen, datt dës Katastroph net a Vergiessenheet geréit.

5 Joer no der Flut am Ahrtal (1)

© Christian Schmit
© Christian Schmit
© Christian Schmit
© Christian Schmit
© Christian Schmit
© Christian Schmit

Ahrtal

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Fir d'Regioun an hir Awunner ass et wichteg, datt dës Katastroph net a Vergiessenheet geréit – och aus Respekt virun den Affer, déi d'Héichwaasser gefuerdert huet.

"Memori AHR" an "We AHR Strong" sinn zwou Ausstellungen, déi elo, fënnef Joer dono, ageweit goufen. Si sollen d'Erënnerung un d'Katastroph erhalen an als Mahnmal fir d'Zukunft déngen.

De Christian Schmit huet sech déi zwou Ausstellunge bei sengem Besuch ugekuckt a sech hir Bedeitung erkläre gelooss.

5 Joer no der Flut Katastrof am Ahrtal (2)

Sonndesinterview mam Inka Orth
Wéi Lëtzebuerg inspiréiert, och no engem terribele Verloscht

4 Joer no der Flutkatastroph: Ënnerwee am Ahrtal (18.10.25)

Nei Andréck, no 2021, 2022 an 2024, aus deem Dall, dat am Juli 2021 esou vun de Waassermasse betraff war.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Andréck aus dem Ahrtal (20.10.24)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wandere fir den Opbau am Ahrtal (10.10.22)

1 Joer nodeems mir am Ahrtal waren fir ze hëllefen, si mir nees emol dohigefuer an hunn hir Aktioun "Wandere fir den Nees-Opbau vum Ahrtal" ënnerstëtzt. Mir hunn un der "Rotweinwanderung" deelgeholl. Mee mir sinn och net mat eidelen Hänn dohigefuer, d'Fondatioun Fräiwëlleg Ettelbrécker Pompjeeën haten e Scheck mat, fir de Pompjeeën do ënner d'Äerm ze gräifen. Uschléissend war et eng Visitt bei der Wënzergenossenschaft. Et ass ëmmer nach eng immens Géigend, d'Leit si frou an freeë sech, wann Touriste kommen, well si wëllen trotz der viller Aarbecht, déi nach do ass, all nees rëm Normalitéit an hiert Liewe kréien.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Lëtzebuerger Hëllef am Ahrtal (1.-3.10.21)

De Weekend vum 1. op den 3. Oktober war d'Amicale vun den Ettelbrécker Pompjeeën mat 18 Tonne Liewensmëttel an d'Ahrtal gefuer, fir do den Affer vun den Iwwerschwemmungen ze hëllefen an de Leit do ze kachen. Mat dobäi waren och d'Ketty an de Rom Hankes, déi eis Impressioune vun der Plaz matbruecht hunn.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Käschte fir Tripartitesaccord
Iwwer 800 Milliounen Euro geierft, ma d‘Hallschent geet un de Staat
20
Tëscht 26. a 27. Juni
110 Griewer um Hollerecher Kierfecht beschiedegt
Video
Fotoen
Tëscht Toodler an Heischent
Maschinn op Feld a Flamen, dräi weider Vegetatiounsbränn am Laf vum Nomëtten
Video
Fotoen
Affär ëm illegal Immigratioun
Direkter vun Immigratiounsdirektioun Jean-Paul Reiter als Verdächtege gehéiert
Audio
Luxexpo Open Air
Concert vum Katy Perry mat "Teenage Dream" a "California Gurls" lancéiert
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De belsche Kinnek Philippe (r.) an de Premier Bart de Wever (l.) schwätze mat de Secouristen op der Plaz vum Ongléck.
Bréissel
Beim Feier an der Tour OXY si sechs Persoune gestuerwen
Schro Bëschbränn bei Paräis
Pompjee gëtt Brandstëftung am Bësch vu Fontainebleau zou
Eng Fra trauert no der Attack ëm déi Verstuerwen.
Gazasträif
Zivilschutz mellt aacht Doudesaffer bei israeelescher Attack op Policebüro
Loftattacken op d'iranesch Stad Isfahan
Iran-Krich
Uelegpräisser klammen no weideren US-Attacken an Annonce vu Blockad
A Polen
Manöver vun den Ukrain-Alliéierten am Hierscht
Bréissel
Doudesaffer bei Feier op der Place De Brouckère
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.