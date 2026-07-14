Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen gedenken en Dënschdeg den Affer vun den uergen Iwwerschwemmunge viru fënnef Joer. De Bundespresident Frank-Walter Steinmeier wäert géint 12 Auer zesumme mam Ministerpresident vu Rheinland-Pfalz, dem Gordon Schnieder, zu Bad Neuenahr-Ahrweiler, dat besonnesch vun der Katastroph betraff war, e Kranz néierleeën. Donieft wäert de Steinmeier géint 16 Auer eng Ried bei der Gedenkstonn zu Düsseldorf halen.
En Dënschdeg den Owend géint 19 Auer wäert op der Maartplaz zu Bad Neuenahr-Ahrweiler och e Gedenkevenement sinn. Nieft dem Schnieder an anere Membere vum Kabinett vu Rheinland-Pfalz gëtt och de Bundeskanzler Friedrich Merz erwaart.
Am Juli 2021 hat extreem staarke Reen uerg Iwwerschwemmungen an Nordrhein-Westfalen a Rheinland-Pfalz ausgeléist. A Rheinland-Pfalz koumen 135 Leit ëm d'Liewen. An Nordrhein-Westfalen gouf et 49 Doudeger.