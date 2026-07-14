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184 Doudesaffer am Juli 2021Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen gedenke Flutkatastroph viru fënnef Joer

AFP, iwwersat vun RTL
184 Leit si bei den uergen Iwwerschwemmungen am Juli 2021 a Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen ëm d'Liewe komm. Hinnen an all deenen, déi vun der Katastroph betraff waren, gëtt en Dënschdeg geduecht.
Update: 14.07.2026 10:35
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken der verheerenden Flutkatastrophe von vor fünf Jahren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder einen Kranz niederlegen.
E Bild vun der Verwüüstung: Schied no der Flut am däitschen Ahrtal.
© AFP/Archiv

Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen gedenken en Dënschdeg den Affer vun den uergen Iwwerschwemmunge viru fënnef Joer. De Bundespresident Frank-Walter Steinmeier wäert géint 12 Auer zesumme mam Ministerpresident vu Rheinland-Pfalz, dem Gordon Schnieder, zu Bad Neuenahr-Ahrweiler, dat besonnesch vun der Katastroph betraff war, e Kranz néierleeën. Donieft wäert de Steinmeier géint 16 Auer eng Ried bei der Gedenkstonn zu Düsseldorf halen.

En Dënschdeg den Owend géint 19 Auer wäert op der Maartplaz zu Bad Neuenahr-Ahrweiler och e Gedenkevenement sinn. Nieft dem Schnieder an anere Membere vum Kabinett vu Rheinland-Pfalz gëtt och de Bundeskanzler Friedrich Merz erwaart.

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Am Juli 2021 hat extreem staarke Reen uerg Iwwerschwemmungen an Nordrhein-Westfalen a Rheinland-Pfalz ausgeléist. A Rheinland-Pfalz koumen 135 Leit ëm d'Liewen. An Nordrhein-Westfalen gouf et 49 Doudeger.

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Nei Andréck, no 2021, 2022 an 2024, aus deem Dall, dat am Juli 2021 esou vun de Waassermasse betraff war.
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