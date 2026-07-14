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GazasträifZivilschutz mellt aacht Doudesaffer bei israeelescher Attack op Policebüro

AFP, iwwersat vun RTL
D'israeelesch Arméi huet hirersäits confirméiert, dass een eng Attack op den Norde vun der Gazasträif lancéiert hätt.
Update: 14.07.2026 17:53
Eng Fra trauert no der Attack ëm déi Verstuerwen.
Eng Fra trauert no der Attack ëm déi Verstuerwen.
© OMAR AL-QATTAA/AFP

Bei enger israeelescher Attack op e Policebüro am Norde vun der Gazasträif sinn aacht Persounen ëm d'Liewe komm. Dat mellt de palästinensechen Zivilschutz, deen ënnert der Kontroll vun der Hamas steet. De Policebüro hätt am westlechen Deel vum Flüchtlingslager Dschabalia gestanen. Déi aacht Läiche wieren an d'Al-Schifa-Spidol bruecht ginn. Dëst huet d'Spidol der Noriichtenagence AFP confirméiert.

D'israeelesch Arméi huet hirersäits confirméiert, dass een eng Attack op den Norde vun der Gazasträif lancéiert hätt. Dës hätt Terroriste gegollt. Weider Detailer goufen net genannt.

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