Si hunn "déi falsch Persoun"85 Joer alen Australier aus Versinn entfouert

D’australesch Police huet un d’Kidnapper vun engem 85 Joer ale Mann appelléiert, deen anscheinend wéinst enger Verwiesslung entfouert gouf. De Chris Baghsarian wier op Medikamenter ugewisen a muss esou séier wéi méiglech fräigelooss ginn, sou de lokale Policechef Andrew Marks e Méindeg viru Journalisten.
Dräi Männer waren e Freideg de Moie fréi an d’Wunneng vum Baghsarian zu Sydney agedrongen an haten hien entfouert. Den Ermëttlungen no wollten d’Kidnapper allerdéngs eigentlech e Mann entféieren, deen a Verbindung mat engem kriminelle Reseau steet, wéi de Sender ABC bericht.
De Baghsarian hätt keng Verbindung mat der Ënnerwelt, huet de Policechef Marks ënnerstrach: “Ech sinn honnertprozenteg sécher, datt si déi falsch Persoun hunn.”
Bei senger Entféierung hat de 85 Joer ale Mann e groe Pyjama an e rout-gréngt Hiem un. Seng Famill ass a grousser Suerg ëm hien.
Medieberichter no wier ënnert Kriminellen zu Sydney Fotoen a Videoen am Ëmlaf, déi de Baghsarian mat schwéiere Blessure weisen.