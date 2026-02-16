RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Si hunn "déi falsch Persoun"85 Joer alen Australier aus Versinn entfouert

AFP, iwwersat vun RTL
D'Police an Australien huet en dréngenden Appell erausginn, well e Mann vu 85 Joer, deen op Medikamenter ugewisen ass, entfouert gouf – an dat wéinst enger Verwiesselung, wéi et heescht.
Update: 16.02.2026 12:35
Symbolbild vun der australescher Police zu Sydney.
Symbolbild vun der australescher Police zu Sydney.
© STEVEN MARKHAM/AFP

D’australesch Police huet un d’Kidnapper vun engem 85 Joer ale Mann appelléiert, deen anscheinend wéinst enger Verwiesslung entfouert gouf. De Chris Baghsarian wier op Medikamenter ugewisen a muss esou séier wéi méiglech fräigelooss ginn, sou de lokale Policechef Andrew Marks e Méindeg viru Journalisten.

Dräi Männer waren e Freideg de Moie fréi an d’Wunneng vum Baghsarian zu Sydney agedrongen an haten hien entfouert. Den Ermëttlungen no wollten d’Kidnapper allerdéngs eigentlech e Mann entféieren, deen a Verbindung mat engem kriminelle Reseau steet, wéi de Sender ABC bericht.

De Baghsarian hätt keng Verbindung mat der Ënnerwelt, huet de Policechef Marks ënnerstrach: “Ech sinn honnertprozenteg sécher, datt si déi falsch Persoun hunn.”

Bei senger Entféierung hat de 85 Joer ale Mann e groe Pyjama an e rout-gréngt Hiem un. Seng Famill ass a grousser Suerg ëm hien.

Medieberichter no wier ënnert Kriminellen zu Sydney Fotoen a Videoen am Ëmlaf, déi de Baghsarian mat schwéiere Blessure weisen.

