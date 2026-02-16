Des groupes extrémistes violents, actifs surtout dans le nord et l’est du pays, attaquent les villages, les écoles et les convois, provoquant la fuite de millions de personnes contraintes d’abandonner leurs maisons et leurs terres pour chercher refuge dans des zones plus sûres.
Les déplacés cherchent refuge dans des camps improvisés à l’intérieur du pays. Dans la région du Sahel, par exemple, le camp de Kaya accueille plus de 100 000 personnes venues de villages voisins. D’autres camps, comme ceux de Barsalogho , Pissila ou Dori, sont surpeuplés et manquent des besoins primaires comme l’eau potable, nourriture, soins médicaux et écoles pour les enfants. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles.
En conclusion, La crise sécuritaire au Burkina Faso a forcé des millions de personnes à fuir, entrainant le pays dans une situation humanitaire critique. Face à des camps surpeuplés et au manque de ressources, le Burkina Faso poursuit sa quête de paix et de stabilité pour offrir un avenir plus sûr à sa population.
*Leila D., Charlie B., Diana C., Mara F., Lora G - Novembre 2025