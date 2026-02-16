RTL TodayRTL Today
Care: Correspondants HumanitairesLe terrorisme au Burkina Faso : un pays en quête de paix

3CG1 aus dem Michel Rodange*
Depuis 2018, le Burkina Faso, un pays d’Afrique de l’Ouest, vit une situation très difficile. Des groupes armés attaquent des villages, forçant des millions de personnes à fuir leur maison. Aujourd’hui, plus de 2 millions de personnes sont déplacées. Mais pourquoi sont-ils déportés, ou plutôt, pourquoi doivent-ils quitter leurs foyers ?
Update: 16.02.2026 15:00
23 April 2019 : Food brought by the CONASUR (government entity in charge of humanitarian affairs in Burkina Faso) for distribution
© CARE Niger-Burkina (Rakietou Hassane Mossi/Rakietou Hassane Mossi)
© CARE Niger-Burkina (Rakietou Hassane Mossi/Rakietou Hassane Mossi)

Des groupes extrémistes violents, actifs surtout dans le nord et l’est du pays, attaquent les villages, les écoles et les convois, provoquant la fuite de millions de personnes contraintes d’abandonner leurs maisons et leurs terres pour chercher refuge dans des zones plus sûres.

Les déplacés cherchent refuge dans des camps improvisés à l’intérieur du pays. Dans la région du Sahel, par exemple, le camp de Kaya accueille plus de 100 000 personnes venues de villages voisins. D’autres camps, comme ceux de Barsalogho , Pissila ou Dori, sont surpeuplés et manquent des besoins primaires comme l’eau potable, nourriture, soins médicaux et écoles pour les enfants. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles.

En conclusion, La crise sécuritaire au Burkina Faso a forcé des millions de personnes à fuir, entrainant le pays dans une situation humanitaire critique. Face à des camps surpeuplés et au manque de ressources, le Burkina Faso poursuit sa quête de paix et de stabilité pour offrir un avenir plus sûr à sa population.

Displaced persons we met in the town of Kaya. 208 of them live in a small house for 4 persons initially
© CARE Niger-Burkina Faso
© CARE Niger-Burkina Faso
Source
Humanitarianaction.Info

*Leila D., Charlie B., Diana C., Mara F., Lora G - Novembre 2025

