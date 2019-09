A Frankräich an an Däitschland gouf et an der Lescht eng ongewéinlech Accumulatioun vu Feelbildunge bei Neigebuerenen.

Tëscht Juni a September sinn zu Gelsenkirchen an Däitschland dräi Kanner mat Feelbildungen un enger Hand op d'Welt komm. Dëst ass eng ongewéinlech Akkumulatioun. Der Klinik no hätt et nämlech jorelaang keen esou e Fall ginn. 2018 waren an der Klinik iwwer 800 Puppelcher op d'Welt komm.

Gesondheetsministère hëlt Fäll ganz eescht

Well Feelbildunge bei Neigebuerene vun de Kliniken net zentral gemellt ginn a keng Klinik vun där anerer weess, ass den Ament onkloer, ob de Fall net méi grouss Dimensiounen an Däitschland huet, sou déi däitsch Hiewan Sonja Ligget-Igelmund.

Aus dem Gesondheetsministère an NRW heescht et, datt ee sech e geneeën Iwwerbléck wéilt verschafen. Et géing een alleguer d'Kliniken an NRW befroen, ob et do ähnlech Fäll gouf. Op alle Fall géing een déi ganz Saach ganz eescht huelen, sou eng Spriecherin aus dem Ministère e Samschdeg.

Experte wëllen Daten erhiewen

A Fro kéime genetesch Ursaachen oder Problemer mat der Nuebelschnouer, sou d'Claudia Roll, Chefdoktesch an der Kanner- a Jugendklinik zu Datteln. Do gouf et am Summer een ähnleche Fall. D'Medezinerin hält et awer och fir denkbar, datt d'Feelbildunge vu Viren oder Ëmweltgëfter verursaacht gi sinn. Dat kéint awer eréischt gekläert ginn, wa genee Daten erhuewe géinge ginn, sou nach d'Doktesch.

An der Klinik zu Gelsenkirchen huet ee scho probéiert, fir ee Muster bei den 3 Fäll ze erkennen, ma dat ass net gelongen. Et hätt ee keng ethnesch, kulturell oder sozial Gemeinschafte bei de Famille gesinn, sou e Spriecher vun der Klinik. Allerdéngs koumen d'Famillen aus engem lokalen Ëmfeld.

D'Klinik huet Kontakt mat Spezialisten aus der Berliner Charité opgeholl, si solle sech d'Fäll genee ukucken an analyséieren.

Dosenden ähnlech Fäll a Frankräich

A Frankräich gouf et d'lescht Joer och eng Accumulatioun vu Feelbildunge bei Neigebuerenen. Hei waren op d'mannst 25 Puppelcher ouni Hänn, Fangeren respektiv Äerm op d'Welt komm. A Frankräich hunn d'Mamme gemeinsam, datt si an der Géigend vu Felder wunnen, wou Kären a Sonneblummen ugebaut goufen.