Dat halen Experte vun der Weltgesondheetsorganisatioun an der Weltbank fest a wënsche sech besser Koordinatiounsmechanismen.

Déi weltwäit Precautiounsmoossnamen géint eng global Epidemie, och Pandemie genannt, géifen net duergoen. Et géif héich Zäit ginn ze handelen, hält de Gremium an engem Rapport fest, deen um Mëttwoch publizéiert gëtt. Eng sëllechen Aspekter misste verbessert ginn.

De Fokus läit den Experten no op 7 dréngende Mesuren. Ënnert anerem ass et den Appell un all d'Regierungen, d'Preparativen op eng méiglech Pandemie, als integrale Bestanddeel vun der nationaler a globaler Sécherheet ze gesinn.

Dass déi aktuell Mesuren net duer ginn, beweisen d'Chifferen. Sou koum eng Etüd aus dem Joer 2006 zu der Conclusioun, dass bei enger globaler Influenza-Pandemie 51 bis 81 Millioune Leit kéinten ëm d'Liewe kommen. Virologen vun der Charité zu Berlin halen des Chiffere fir justifiéiert.

Där leschter Pandemie, et war dat d'Schwéngsgripp, sinn der Weltgesondheetsorganisatioun no, iwwer 18.000 Mënschen a ronn 200 Länner zum Affer gefall. Den Experten no sinn déi effikasste Mëttel géint sou Krankheeten Impfungen. Wéi et heescht, wieren och nei Medikamenter géint Viren wichteg. Awer och eng besser Kommunikatioun tëscht Länner an Autoritéiten. D'Experte wënsche sech an dem Kontext verstäerkt Koordinatiounsmechanismen, ënnert anerem bei de Vereenten Natiounen.