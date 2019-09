De Chiffer vun den Doudesfäll hält net op mat klammen. An den USA sinn antëscht 12 Persounen un de Suitte vum Konsum vun Elektreschen Zigarette gestuerwen.

D'Zuel vun de Longekrankheeten wier op iwwer 800 geklommen. Dat hunn déi zoustänneg Gesondheetsautoritéite bekannt ginn. Wéi eng Substanz genee dru Schold ass, datt d'Leit krank ginn, wier nach ëmmer net gewosst. Déi meescht Patienten hätten awer Produite mat der Cannabis-Substanz THC konsuméiert.

Déi amerikanesch Autoritéite waren am Juli fir d'éischte Kéier op déi vill Fäll vu Longekrankheete bei Konsumente vun E-Zigaretten opmierksam ginn. Antëscht geet een dovun aus, dass déi eenzel Krankheetsfäll op Kartuschen zeréckzeféiere sinn, déi di betraffe Leit um Schwaarzmaart kaf hunn.

Den US-Bundesstaat Massachusetts huet de Verkaf vun elektreschen Zigarette komplett verbueden. An de Bundesstaate Michigan an New York gëllt iwwerdeems e Verkafsverbuet vun aromatiséierten E-Zigaretten.