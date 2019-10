Ronn 200 Millioune Kanner weltwäit si wéinst ze mann oder falscher Ernierung krank. Dat geet aus engem Rapport vun der Unicef ervir.

Op d'mannst 1 vun 3 Kanner ënner fënnef Joer weltwäit wier entweder ënnererniert oder ze déck, heescht et am Rapport, deen um Dënschdeg zu New York presentéiert gëtt.

Trotz all den technologeschen, kulturelle a soziale Fortschrëtter an de leschte Joerzéngten, hätt een eppes vergiess, sou d'Cheffin vun der Unicef, Henrietta Fore. An zwar wa Kanner schlecht iessen, liewen se schlecht.

Weltwäit wieren 149 Millioune Kanner an hirer Entwécklung gehemmt oder ze kleng fir hiren Alter. 50 Millioune Kanner sinn ze schwaach oder ze dënn fir hir Gréisst.

Wéi et weider heescht, kréien 340 Millioune Kanner net genuch Vitaminnen oder Nährstoffer. Ronn 40 Millioune Kanner hunn Iwwergewiicht.

Wéi aus dem Rapport ervirgeet, géif de Problem schonn um Ufank vum Liewe lassgoen.

Just 42% vun de Kanner ënner 6 Méint gi geniert. De Verkaf vu Puddermëllech fir Puppelcher ass tëscht 2008 an 2013 ëm 72% geklommen.

De Rapport vun der Unicef hält nach fest, dass bal 45% vun de Kanner tëscht 6 Méint an 2 Joer keen Uebst der Geméis kréien.

Bal 60% keng Eeër, Mëllechproduiten, Fësch oder Fleesch.

Méi spéit géife vill Kanner ze vill Fastfood oder Gedrénks mat Zocker kréien.

Tëscht 2000 an 2016 huet sech d'Zuel vun de Kanner mat Iwwergewiicht tëscht 5 a 19 bal verduebelt.

D'Unicef fuerdert dowéinst vun de Regierungen an de Produzente weltwäit ënnert anerem méi Opklärung iwwer gesond Ernierung.