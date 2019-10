An Nordirland sinn zanter Hallefnuecht Avortementer ënner bestëmmte Konditiounen erlaabt.

Fir dës Gesetzesännerung haten am Juli Deputéiert vum britesche Parlament zu London gestëmmt. Si haten och de Wee fir d'Homo-Bestietnis fräi gemaach. Dat nordirescht Parlament hat Uganks 2017, nodeems d'Regionalregierung ausernee gebrach war, seng Aarbecht op Äis geluecht. Zanterhier gëtt Nordirland vu London aus mat regéiert.

E Méindeg koume wuel d'Deputéiert zu Belfast eng éischte Kéier nees kuerz beieneen, un deenen neie Gesetzer huet dat awer näischt geännert.

Mam Akraafttrieden gëtt dat nordirescht Recht dem Gesetz, wéi et a Groussbritannien gëllt, ugepasst. Do sinn Ofdreiwungen zanter 1967 ënner bestëmmte Konditiounen stroffräi. An Irland gouf d'Ofdreiwungsverbuet 2018 méi labber gemaach. A béide Länner ass d'Homo-Bestietnis zanter e puer Joer méiglech.