D'Zuel vun den Doudesaffer, am Zesummenhang mam Konsum vun E-Zigaretten, ass an den USA op 34 geklommen.

Wéi et vun de Gesondheetsautoritéiten heescht, wieren d'Affer aus 24 amerikanesche Bundeslänner gemellt ginn. Déi Betraffe sinn an der Moyenne 49 Joer al, dee Jéngsten hat der 17, dat eelst Affer 75. Donieft leiden iwwer 1.600 Persounen un de Suitte vun der Elektrescher Zigarette. D'Ursaach fir d'Longekrankheeten sinn no Informatioune vun den amerikaneschen Autoritéiten, nach ëmmer onkloer. An Europa ass bis ewell keng sou eng alarmant Hausse vu Longekrankheeten duerch d'E-Zigarette bekannt.