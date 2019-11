Den 9. November 1989 stoungen d'Leit op der Mauer, mä déi sollt natierlech esou séier ewéi méiglech fort. En einfache Wee war dat awer net.

De Mauerfall: déi logesch Konsequenz, d'Explosioun no jorelaanger Onzefriddenheet bei villen DDR-Bierger, an hirem Gespier, dass och de Pouvoir vun der Sowjetunioun ugefaangen hat, ze bréckelen.

Et goung du séier. Net grad ee Joer nom Mauerfall, fir genau ze sinn den 3. Oktober 1990, war d'''Wiedervereinigung''. Déi zwee Männer un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Regierung deemools erënnere sech un d'westlech Politiker, Margaret Thatcher an François Mitterand, deenen dat mam gëeenten Däitschland e Strapp ze séier goung.

Als Politiker waren déi zwee Jacquesen, Poos a Santer, e puer Mol an der DDR. En enorm strenge Regimm, och fir Politiker. Diplomaten-Auto hin oder hir. Haut sinn dat Erënnerungen un eng fréier Zäit, an där d'Trëppele vun Ost no West déidlech war.