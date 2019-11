Am Fall, wou ee Puppelchen oder klengt Kand am Auto vergiess gëtt, géif de System declenchéiert ginn.

An Italien solle vun en Donneschdeg u Persounen, déi Kanner tëscht 0 a 4 Joer am Auto sëtzen hunn, dozou verflicht sinn, um Kannersëtz ee Warnsystem z'installéieren. Am Fall, wou ee Puppelchen oder klengt Kand am Auto vergiess gëtt, géif de System declenchéiert ginn. De Chauffeur géif dann duerch akustesch a visuell Signaler drop opmierksam gemaach ginn, datt d'Kand nach am Auto sëtzt. Si sollen eng Warnung iwwert SMS oder WhatsApp op den Handy kréien.

Dëse System gouf entwéckelt, well an der Vergaangenheet Kanner an Italien bei grousser Hëtzt am Auto eleng gelooss goufen an du gestuerwe sinn.

Sollt ee Chauffeur, dee mat engem klenge Kand bis 4 Joer ënnerwee ass, keen esou ee System am Auto hunn, da riskéiert hien eng Strof vun 81 bis 326 Euro.