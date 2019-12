A Groussbritannien hunn 2 Fraen zesummen e gemeinsaamt Kand kritt, dat an 2 Gebärmutteren opgewuess ass. Et nennt sech "Shared-Motherhood"-Method.

E gemeinsaamt Kand ass de Wonsch vu ville Koppelen, och vu gläichgeschlechtleche Koppelen. D'Jasmine an d'Donna Francis-Smith hu sech och ee Kand gewënscht an tatsächlech krute si e gemeinsaamt Kand, dat quasi a béide Gebärmutteren opgewuess ass.

Béid Fraen goufen an der London Women's Clinik behandelt a sinn den 30. September Eltere ginn. D'Klinik huet dëst elo offiziell bekannt gemaach.

D'Traitement besteet doran, dass déi biologesch Mamm d'Eezell bäisteiert, dat befrucht gëtt an nees agesat gëtt. Nach ier d'Embryonalentwécklung richteg ufänkt, gëtt d'Eezell der anerer Mamm agesat an de Fötus ausdréit. Esou fille sech béid Mamme bedeelegt a genéissen allen 2 eng enk Verbindung mam Kand. Bis ewell war just ee Partner komplett involvéiert, mat dëser Method ass dat anescht.

Dës Method vun der kënschtlecher Befruchtung gëtt als In-Vivo-Fertilisatioun bezeechent - eng assistéiert Reproduktioun deemno. E Virdeel géintiwwer der kënschtlecher Befruchtung am Labo ass nieft der méi staarker emotionaler Bedeelegung vu béide Partner, dass déi kënschtlech Befruchtung am Ënnerleif manner riskant ass.