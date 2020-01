An och wann deemools vill Länner an Hëllefsorganisatiounen op der Plaz versicht hunn ze hëllefen, villes ass bis haut net an d'Rei gemaach ginn.

10 Joer nom trageschen Äerdbiewen op Haiti leiden d'Leit haut nach ëmmer ënnert de Suitte vun der Naturkatastrophe. 220.000 Persoune waren den 12. Januar 2010 am aarmen Inselstaat ëm d'Liewe komm, vill goufen duerch Stécker vu Gebaier getraff, déi net konform gebaut waren. Dausende Leit sinn herno un enger Cholera-Epidemie gestuerwen. 300.000 Persoune goufe beim Äerdbiewe blesséiert, 1,2 Millioune Mënschen haten den Daach iwwert dem Kapp verluer. An och wann deemools vill Länner an Hëllefsorganisatiounen op der Plaz versicht hunn ze hëllefen, villes ass bis haut net an d'Rei gemaach ginn. Nach ëmmer feelt et un allem. Un Infrastrukturen, u Medikamenter, u Bluttspenden. De Gesondheetssystem stéing virum Kollaps, warnt "Medecins sans Frontières". Dobäi kënnt, datt am Land zanter 2018 Onroue sinn, well de President Moïse Suen, déi fir den Erëmopbau geduecht waren, verontreit soll hunn. De PIB soll ëm 1,2 Prozent zeréck gaangen sinn, esou den internationale Wärungsfong.