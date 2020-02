De Corona-Virus verbreet sech an Europa an d’Suerge klamme weider. 11 Stied an Uertschafte goufen am Norde vun Italien a Quarantaine gesat.

Mëttlerweil si 5 Mënschen an Italien um Virus gestuerwen, d'Zuel vu neien Infektiounen ass Ntv-Informatiounen no op 212 geklommen. D'Autoritéiten hunn iwwer 200 Fäll confirméiert. Dowéinst goufen eng Partie ëffentlech Veranstaltungen annuléiert, dorënner de Karneval zu Venedeg.

Beim 5. Doudesaffer handelt et sech ëm en 88 Joer ale Mann, deen an der Lombardei gestuerwen ass. Dës Regioun an Italien ass am stäerkste vum Corona-Virus betraff. Wéi et heescht, wieren den Ament 23 Persounen op der Intensivstatioun. All Mënschen, déi an Italien um neie Virus gestuerwe sinn, sollen eeler Leit gewiescht sinn, sot den Angelo Borrelli.

Och wa sech de Corona-Virus staark verbreet, plangt déi italienesch Regierung zurzäit keng Schléissung vun de Grenzen.

Griicheland huet Precautiounsmesuren decidéiert. Am Iran goufen iwwerdeems e Méindeg de Moie 50 Doudeger wéinst dem Coronavirus eleng an enger Stad gemellt. D'chinesesch Autoritéiten hunn hirersäits de Verkaf an de Verbrauch vu wëllen Déiere verbueden.

Zuch aus Italien un der Grenz zu Éisträich stonnelaang gestoppt

E Sonndeg den Owend koum d'Meldung, dass een Zuch aus Italien kuerz virun der Éisträichescher Grenz gestoppt gi wier.

An Europa ass de Virus mat de sëllege confirméierte Fäll an Italien jo lo definitiv ukomm.

Éisträich hat e Sonndeg den Owend den Zuchtrafic mat Italien zäitweis komplett gespaart. Et war de Verdacht opkomm, dass zwou Persounen, déi Féiwer haten, méiglecherweis mam Corona-Virus infizéiert kéinte sinn, wat sech awer net sollt confirméieren. Mëttlerweil leeft den Zuchverkéier nees normal.

D’Zuel vun Doudegen duerch de Corona-Virus ass a China staark an d’Luucht gaangen. Déi national Gesondheetskommissioun zu Peking schwätzt vu weideren 150 Fäll – dat ass méi wéi bis ewell pro Dag registréiert gouf.