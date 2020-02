D'Weltgesondheetsorganisatioun huet de Risiko, datt sech de Coronavirus verbreet vun "héich" op "ganz héich" eropgesat.

Antëscht si ronn 50 Länner betraff. Déi allermeescht Doudeger gëtt et nach ëmmer a China mat 2.791 Fäll. Soss op der Welt si bis ewell 67 Mënschen un der Longekrankheet gestuerwen.

Südkorea kritt d'Situatioun, wéi et ausgesäit, bis ewell net an de Grëff. D'Land mellt elo déi héchsten Hausse vun neien Infektiounen zanter dem Ufank vun der Epidemie.

D'Autoritéiten hunn d'Leit dozou opgeruff, de Weekend iwwer doheem ze bleiwen, fir datt sech de Coronavirus net weider ausbreet.

Bannent engem Dag hu sech 594 nei Leit mat der Krankheet ugestach. De Virus hätt sech besonnesch bannent enger Sekt verbreet.

Domadder sinn elo bal 3.000 Persounen a Südkorea erkrankt.

A China iwwerdeems bleift d'Zuel vun den neien Infektiounen zanter de leschte puer Deeg relativ niddreg.

Do zielen d'Autoritéiten awer schonn iwwert 79.000 Mënschen, déi d'Longekrankheet hunn. 2.800 Persoune si gestuerwen. Dobäi handelt et sech an de meeschte Fäll ëm eeler Persounen oder Mënsche mat enger chronescher Krankheet.

Déi chinesesch Industrie leit ënnert dem Coronavirus. Wéi een Index virgëtt, wier d'Industrie esou staark agebrach, wéi nach ni virdrunner. Dat, well d'Produktioun vu Wueren erofgefuer, bezéiungsweis komplett ausgefall ass. Aner Wuere konnten net exportéiert ginn.

Däitschland wëll d'Ausbreedung vum Coronavirus mat weidere Mesuren an de Grëff kréien. Um Freideg war zu Berlin eng Krisecellule beieneen. Decidéiert gouf ënnert anerem, datt elo net nëmme wéi Fluch- a Schëffspassagéier aus China mä och all d'Leit, déi aus Südkorea, Japan, Italien an dem Iran an Däitschland areese wëllen, hire Gesondheetsstatus melle mussen.

Donieft goufen och d'Virschrëften an den Zich verschäerft an d'Police mécht méi Kontrollen op der Grenz.

Aus Precautioun ass déi International Touristefoire zu Berlin ofgesot. Nei Infektiounsfäll gëtt et iwwerdeems ëmmer méi Bundeslänner. Lo och an Hessen an Baden-Württemberg.

D'USA hunn de geplangten Asean-Sommet, dee Mëtt Mäerz sollt sinn, wéinst der Longekrankheet verréckelt. D'Decisioun wier a Concertatioun mat den Asean-Staate geholl ginn, gëtt e Regierungsvertrieder zu Washington zitéiert, deen awer anonym wollt bleiwen. De Sommet tëscht den USA an der Federatioun vun de Staaten aus Südostasie sollt de 14. Mäerz zu Las Vegas sinn. En neien Datum géif et nach net ginn.

En Dënschdeg hat et nach vum Ausseminister Mike Pompeo geheescht, et géif een trotz de ville Coronafäll an Asien um Evenement festhalen.

Och d'Welt-Doping-Agence hat annoncéiert, hire Symposium Mëtt vum Mount op Äis ze leeën.