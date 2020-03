Wéinst der séierer an onkontrolléierter Ausbreedung vum Coronavirus sinn ëmmer méi Länner, déi hir Grenzen zoumaachen.

Dänemark huet e Samschdeg de Mëtteg um 12 Auer all Grenzen am Land zougemaach. An d'Land eran däerfen nëmmen dänesch Staatsbierger. Touriste ginn ofgewisen.

Tschechien huet seng Grenze fir Däitscher zougemaach, déi kee feste Wunnsëtz am EU-Memberstaat hunn. Dat nämmlecht gëllt och fir Auslänner aus Italien, Spuenien, Éisträich, der Schwäiz, Holland, der Belsch, Groussbritannien, Dänemark a Frankräich, sou de Ministerpresident Andrej Babis. Hien huet dës Länner als Risikogebidder agestuuft.

Fir eng weider Ausbreedung ze verhënneren huet Polen mëttlerweil och op de wichtegste Grenze mat Däitschland an Tschechien Kontrollen agefouert. Vum 15. Mäerz u gëtt de Fluch-, Zuch-, a Schëffsverkéier gestoppt. Bis de 24. Mäerz gi Kontrolle gemaach, verschidde Grenze mat Däitschland gi souguer ganz zougemaach.

A Kroatien musse beispillsweis Leit, déi aus NRW areesen, 14 Deeg laang an eng Klinick a Quarantän. Leit aus anere Regioune mussen doheem a Quarantän bleiwen.

D'Slowakei wëllt ofgesi vu Polen guer keng Auslänner méi an d'Land eraloossen. D'Regierung huet matgedeelt, den internationale Bus- an Zuchverkéier ze stoppen. Och d'Fluchhäfe sollen deemnächst zougemaach ginn.

Lettland huet d'Grenzen och zougemaach. De Regierungschef Krisjanis Karins huet e Samschdeg zu Riga ugekënnegt, datt den internationale Persouneverkéier géing gestoppt ginn. D'Moossname gëlle vum 17. Mäerz un a gëlle fir de Loft-, de Schinnen-, de Séi- an de Stroosseverkéier. Alleguer d'Lette sinn opgeruff, bis dohinner zeréck an hir Heemecht ze kommen.

Norwegen huet virleefeg de Fluchbetrib agestallt.

Éisträich verweigert d'Arees aus Italien, dat awer mat e puer Ausnamen. Mat engem Certificat vum Dokter kënnt een nach an d'Land eran. Weiderhi sollen d'Grenzen och fir Touristen a Richtung Däitschland opbleiwen.

Aschränkunge ginn et och bei Reesen op Madeira. D'Leit, déi mam Fliger ukommen, musse 14 Deeg a Quarantän. Bis den 9. Abrëll bleiwen d'Schoulen an d'Kulturgebaier wéi Theateren, Kinoen a Muséeën zou.

Holland a Schweden hunn hire Bierger geroden net méi an d'Ausland ze reesen. D'Grenze sinn hei awer nach op.



An den USA däerfen Europäer, dorënner zanter e Samschdeg och Iren a Britten, net méi an d'Land areesen. Dat hat den US-President an der Woch matgedeelt.

Dausenden Touriste sëtzen och a Marokko fest. E Samschdeg huet een d'Fluchverbindunge mat Éisträich, Dänemark, Griichenland, Norwegen, Schweden an der Schwäiz zougemaach. Keng Flich ginn et och méi tëscht Marokko an der Tierkei, Bahrain, Libanon, Oman, Tunesien an den Arabeschen Emirate.

Weider Infoe fir Leit, déi an nächster Zäit eng Rees plangen, ginn et Informatiounen um Site vum Gouvernement.