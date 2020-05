Den US-President Trump huet der WHO gedreet, guer keng Cotisatioune méi wëllen ze bezuelen, an d'Organisatioun souguer ze verloossen.

Dat, wann d'Weltgesondheetsorganisatioun sech net bannent den nächsten 30 Deeg géif engagéieren, fir hir Aarbecht ze verbesseren.

Sou steet et an engem Bréif vum Trump un den WHO-Chef.



D'USA reprochéieren der Weltgesondheestorganisatioun jo, net genuch géint d'Corona-Pandemie ze maachen.

An se géif ze vill vu China beaflosst ginn.



D'WHO huet den Ament jo hir Joreskonferenz zu Genf.