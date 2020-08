Well et esouguer probabel ass, dass et ee Gëft-Uschlag war, gëllt fir de russesche Regimmkritiker eng speziell Protektioun.

De Porte-Parole vun der Kanzlerin huet och ënnerstrach, dass et an der rezenter russescher Vergaangenheet net deen éischte Verdachtsfall vun deem "Genre" ass. Et wëll een d'Analyse vun den däitschen Dokteren ofwaarden. Dem Nawalny seng Supporter sinn iwwerzeegt, dass d'Dokteren a Sibirien virum Transfert Richtung Däitschland probéiert hunn, all Noweis vu Gëftspueren ze verhënneren.