Zanter Méint liewe mir scho mam Covid-19. Gewosst ass, dass de Virus sech iwwert Aerosolen an der Loft verbreet.

Wéi eng Roll do d'Loftfiichtegkeet am Raum spillt, huet eng Etüd vum Institut der Troposphärenforschung Leipzig ënnersicht. Indesch an däitsch Wëssenschaftler hu sech zesummegedoen an hunn erausfonnt, datt de Coronavirus sech an der kaler Saison méi séier verbreede kann, wéi elo am Summer.

Duerch d'Hëtzt gëtt d'Loft am Raum séier dréchen. Ass d’Loftfiichtegkeet däitlech ënner 40 Prozent, fille mir eis net méi wuel. Mä och d'Drëpsen, déi beim Ausootmen oder beim Houschten entstinn, falen net wéi am Summer op de Buedem, mä schwiewe weider an der Loft, erkläert den Alfred Wiedensohler

“Das heißt, die Tröpfchen trocknen sehr schnell ab und auch die Virenpartikel in der Luft. Wenn ich nicht lüfte und ich huste immer wieder, dann erhöht sich die Konzentration im Raum und diese Partikelchen verteilen sich im ganzen Raum.”

Wéi laang dës Drëpsen an der Loft bleiwen, kann den Alfred Wiedensohler net soen. Eng Loftfiichtegkeet vu 40 Prozent kann awer net iwwerall garantéiert ginn, well et dacks un engem integréierte Loftbefiichter feelt, wéi den Nico Biever vu Genista weess.

“Dat ass awer net an all Anlagen agebaut. Fir dat lo a bestoenden Anlagen nozebauen ass méiglech, awer mat engem relativ héijen Opwand verbonnen.”

D'Verbreedung vum Coronavirus klëmmt awer net, wann een e gutt Lëftungssystem huet, seet den Nico Biever.

"Dir kënnt dovun ausgoen, dass déi modern Lëftungsanlagen esou agestallt sinn, dass se ongeféier 4 Mol an der Stonn de ganze Volume vum Raum austauschen. Dat ass jo awer scho ganz gewalteg. Dat garantéiert, wann eng Anlag richteg funktionéiert, dass de Coronavirus manner grouss Chancen huet, wéi an engem Raum, dee keng Lëftung huet.”

Eng kontrolléiert Lëftung duerch Klimatisatioun ass vill méi effikass, seet den Nico Biever. An dat am Sënn vun der Energie a vum Coronavirus.

Ma wann d'Verbreedung vum Virus am Wanter awer klamme sollt, dann huet den Alfred Wiedensohlen nach eng Partie Recommandatioune parat. Sou soll een och am Wanter vill Lëften, d'Mask unhalen oder eng konstant Loftfiichtegkeet vu Minimum 40 Prozent am Raum hunn. Dëst gëllt awer just fir all Raim, wou een zu puer schafft, wéi zum Beispill an Open-Space-Büroen oder a Schoulen.