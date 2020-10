Wärend enger Etüd fir eng neiaarteg Gentherapie an den USA ass e Kand vu 5 Joer gestuerwen. Dat huet déi franséisch Biotech-Firma Lysogene matgedeelt.

D'Meedchen hat un enger klinescher Etüd zum sougenannten Sanfilippo-Syndrom matgemaach. Dobäi handelt et sech ëm eng seelen neurologesch Krankheet, déi am schlëmmste Fall zu Behënnerunge féiere kann a bis ewell als onheelbar gëllt.

D'Doudesursaach vum Kand wier nach ongekläert, betount d'Firma. "Bis ewell gëtt et kee Beweis, dass de Virfall mam Medikament an Zesummenhang steet", dat fir d'klinesch Etüd agesat gouf.

D'Meedchen war zum Zäitpunkt vum Doud am Spidol, wéi e weider heescht. Et war virdrun an engem Testlabo vu Lysogene an den USA traitéiert ginn an duerft duerno Heem.

D'Biotech-Firma wier immens traureg iwwert de Virfall an huet intern Ënnersichungen annoncéiert. An Europa an an den USA goufen am Kader vun dëser klinescher Etüd schonn 18 Mënsche behandelt.