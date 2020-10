Et sinn déi besser Aarbechtskonditiounen an d'Pai, déi Infirmieren an Infirmièren aus Frankräich op Lëtzebuerg zéien, fir do ze schaffen.

Bis ewell wier de Problem nach net akut, ma zanter en Donneschdeg ass déi franséisch Grenzregioun ronderëm Metz als Zone rouge klasséiert. 12 Covid-19-Patiente sinn aktuell op der Intensivstatioun, wäit ewech vun den 200, déi et wärend der éischter Corona-Well waren.

An awer mécht ee sech esou lues Suergen, besonnesch am Hibléck op dat neit Spidol, dat zu Esch entstoe wäert. Do gëtt genuch Personal gebraucht an d'Paie sinn duebel, bal dräi Mol méi héich wéi a Frankräich, seet d'Marie-Odile Saillard, Directrice vum Centre hospitalier Metz/Thionville. D'Lëtzebuerger Astellungspolitik wier "zimmlech wëll", notamment bei de Krankefleeger, betount den Direkter vun der Uneos (Hôpitaux privées de Metz), de Régis Moreau.

"Eng Infirmière, knapp an der Chimiotherapie forméiert, geet op Lëtzebuerg schaffen, fir do Covid-Prelevementer ze maachen a verdéngt bis zu 5.000 Euro de Mount", erkläert d'Clarisse Mattel, Generalsekretärin vum Groupement Hospitalier Sud (CGT). A Frankräich géif et un Attraktivitéit fir de Beruff feelen, besonnesch awer wéinst de méi schlechte Salairen, bedauert si.

D'Situatioun wier alarmant. Eng 20 Infirmieren, respektiv Infirmièren wieren vum Uneos op Lëtzebuerg schaffe gaangen. D'selwecht am Centre hospitalier Metz/Thionville, do sinn et eng 15 Reanimateuren, Anästhesisten an Infirmieren.

Scho bei der éischter Well hätte vill Spideeler Problemer gehat, déi vill Patienten ënner Daach ze kréien. 102 Intensivbetter wieren disponibel am Departement, sou d'Agence régionale de santé aus dem Grand Est, am Hibléck op d'Hausse bei den Infektioune wier awer keng Reserv do.

Een Drëttel vun den 350 Infirmieren an Infirmièren, déi hir Ausbildung an den 3 franséische Schoulen an der franséischer Musel-Regioun ofschléissen, zitt et op Lëtzebuerg oder an aner Länner. D'Uneos, déi den Ament op der Sich no 60 Krankefleeger fir en CDI sinn, kruten net een CV eran, sou den Direkter Régis Moreau.

Et wier ee sech antëscht eens, dass eng Konventioun mat Lëtzebuerg misst ausgeschafft ginn.