Kaum en Dag vergeet ouni nei Schlagzeilen iwwert de Krich am Nagorno Karabach.

Mä kaum ee versteet nach, ëm wat et bei dem Konflikt am Südkaukasus iwwerhaapt geet.

D'Armenier schwätze vun engem neie Genozid, d'Aserbaidschaner soen, si géife fir hiren Territoire kämpfen. Dat alles ass wäit ewech vu Lëtzebuerg, mä och hei liewe Mënsche vun do.

D'Maryse Lanners huet mat engem Armenier an engem Aserbaidschaner geschwat.

Fir des aserbaidschanesch Koppel - hien ass Ingenieur bei Amazon, si kuckt no de Kanner - ass d'Lag glaskloer: 20 Prozent vum Gebitt vun Aserbaidschan si vun Armenien besat - zanter ugangs 90er Joer - Nagorno Karabach plus eng grouss Schutzzon - an Aserbaidschan géif elo probéieren, Territoire ze befreien.

Völkerrechtlech gehéiert Nagorno Karabach zu Aserdbaidschan - mä Armenien huet dat ni akzeptéiert. A wäert et ni acceptéieren, seet den Armenier Arman Stepanyan, Bijoutier zu Lëtzebuerg zanter 10 Joer, wou hien ënnert anerem d'Kroun vun der Miss Luxembourg gemaach huet.

Krich ass net gutt, mä et gëtt keng Alternativ dozou- dat also ass da Eenzegt, wou béid Männer - den Armenier an den Aserbaidschaner - sech eens sinn.