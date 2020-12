Weltwäit geet d'Lutte géint de Covid-19-Virus virun. An dat natierlech och a Bolivien.

D'Lëtzebuergerin Martine Greischer ass zanter 9 Joer a Südamerika a leet do de Projet "Trabajo Digno". Si ënnerstëtzt Mënschen, deenen et net esou gutt geet. Gesondheetlech oder finanziell. A wann dann och nach eng Kris kënnt, trëfft et déi sozial Schwaach besonnesch staark. An esou war et wärend der Corona-Kris och a Bolivien. Wéi d’Situatioun aktuell ass, hu mer d’Martine Greischer am Interview gefrot.