Et ass e politesch brisanten Dag an den USA. D'Zukunft vum Donald Trump läit an den Hänn vun de gewielte Vetrieder am Kongress.

Ferm ënner Drock ass dobäi den amerikanesche Vizepresident Mike Pence, dat fir den Nach-President Trump ofzesetzen. Mat Hëllef vum 25. Amendement oder duerch en Impeachment. Bannent den nächste Stonne soll et zu Ofstëmmunge kommen. Et geet virop ëm eng Resolutioun, déi - sollt se ugeholl ginn - de Vizepresident Mike Pence géif dozou zwéngen, de 25. Amendement z'invoquéieren. Den Donald Trump wier dann direkt vu senger Funktioun entbonnen. De Mike Pence géif d'Féierung iwwerhuelen, bis zu der Vereedegung vum Joe Biden. Parallel dozou hunn d'Demokraten eng Impeachment-Prozedur op de Wee bruecht, iwwert déi e Mëttwoch soll ofgestëmmt ginn. Et wier eng Noutléisung, wann d'Alternativ vum 25. Amendement net sollt duerchkommen. Et ass allerdéngs net sécher, dass iwwerhaapt eng vun den zwou Prozeduren zu deem gewollte Resultat féiert, well et och zu engem Deel muss vu Republikaner matgedroe ginn. Fir den Donald Trump ass den Impeachment just de Suivi vun der gréisster Hexejuegd an der Geschicht vun der Politik. Zu Washington gouf en Dënschdeg och bekannt, dass een drëtte Volleksvertrieder positiv getest gouf, well e sech huet missen e Mëttwoch wärend der Attack op de Kapitol mat Republikaner ouni Mask iwwer Stonnen an enger Spënnche verstoppen. De Sécherheetsapparat an den USA ass nervös, well am Kontext vun der Vereedegung vum President-Elect Joe Biden d'nächst Woch den FBI Informatiounen huet, dass weider mat Gewalt ze rechne wier vu Rietsextremisten an de iwwerspaant-fanatiséierte QAnon-Matleefer. Baussent dem Bord vun der Realitéit war en Dënschdeg och den US-Ausseminister Mike Pompeo. Ouni Beweiser ze ginn huet de Chefdiplomat behaapt, Al-Qaeda hätt elo hire Sëtz am Iran. Et geet der aler Administratioun virun allem drëms, der neier vum Biden den Terrain ze verminnen, op deem erëm kéinte normal Gespréicher mat Iran gefouert ginn. Lëtzebuerg ass och en Tëschestopp op der leschter Déngschtrees vum Pompeo op Bréissel erspuert bliwwen, well ee keen Dialog méi mam Homolog Jean Asselborn wollt sichen, nodeems deen den Trump "politesche Brandstëfter" a "Kriminelle" vernannt hat. Dat, nodeems hien den Trump zu der déidlecher Attack op de Kapitol opgestëppelt hat. © RTL-Grafik