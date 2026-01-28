RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PortugalZuel vun den Doudesaffer nom Stuerm "Kristin" klëmmt op op d'mannst véier

RTL mat AFP
De Stuerm "Kristin" ass an der Nuecht op e Mëttwoch iwwer Portugal gezunn. Op d'mannst véier Leit si gestuerwen a vill Stéit hu kee Stroum.
Update: 28.01.2026 18:33
A picture taken on January 28, 2026 shows a tree branch fallen on a kiosk in Lisbon after storm Kristin hit Portugal.
© AFP

An der Regioun ronderëm Lissabon an am Zentrum vum Land huet d’Wieder op d’mannst véier Mënscheliewe kascht. Dat geet aus dem rezentste Bilan vun de Secouristen ervir.

An engem Aussebezierk vu Lissabon, Vila Franca de Xira, koum eng Persoun ëm d’Liewen, wou e Bam op hiren Auto gefall ass. Zu Monte Real am Distrikt Leiria ass eng weider Persoun gestuerwen, nodeems si vun enger “metallener Struktur” getraff gouf. Déi zwee aner Affer, déi e Mëttwoch den Owend gemellt goufen, sinn an der Gemeng Leiria fonnt ginn. Eng Persoun huet op engem Chantier een Häerzstëllstand erlidden, wärend eng aner dout ënnert de Ruine vun engem Haus fonnt gouf.

Duerch d‘Donnerwieder ass donieft och e gréissere materielle Schued entstanen. Méi wéi 800.000 Stéit haten zäitweis kee Stroum, antëscht si vill Gebaier awer nees um Netz. De Stuerm “Kristin” ass hënt mat Wandspëtzte vu bis zu 150 Kilometer iwwer d‘Land gezunn. Et gouf Iwwerschwemmungen, Äerdrutschen a blockéierte Stroossen duerch Beem, déi ëmgefall sinn. Eleng en der Nuecht haten d‘Rettungsekippen schonn eng 1.500 Asätz.

Op enger Pressekonferenz sot déi stellvertriedend Leederin vun der nationaler Asazzentral, d’Schied kéinten nach net genee beziffert ginn: “Wéinst dem Ausmooss vum Phenomeen wäert et eng Zäit daueren, bis déi endgülteg Schied festgestallt kënne ginn.”

Am meeschte gelies
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Vun 2027 un
D'Belsch plangt eng Autobunns-Tax fir auslännesch Chaufferen
49
Unisex-Toiletten a Schoulen
CSV-Fraktioun iwwerrascht iwwer Annonce a schwätzt sech oppen dogéint aus
Video
Eng Spuer zou an Tempo 70
Kilometer laange Stau um éischten Dag vun Aarbechten an Tunnelle Grouft a Stafelter
Audio
17
Grouss ugeluechte Réckruffaktioun
ALVA rifft 31 Mëllechproduite fir Puppelcher zeréck
Weider News
Déidlechen Accident op der B51
Ermëttlunge liwweren nei Detailer - Camionschauffer war net ugestréckt
ArcelorMittal
Verlagerung vun dausende Aarbechtsplazen vun Europa an Indien
2
De Schock sëtzt déif no der Brandkatastroph zu Crans-Montana
Noutriff aus Crans-Montana
"Ech wier bal gestuerwen, ech mengen, meng Kolleege sinn dout"
Den US-President Donald Trump an den kanadesche Premier Mark Carney hate béid um Weltwirtschaftsforum zu Davos eng Ried gehalen.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Trump menacéiert Kanada, fir d'US-Lizenz fir kanadesch Fliger ze annuléieren
LIVE
Lonkecher Traditiounsbetrib
Firmerettung duerch Crowdfunding
Video
2
Zeitunge schwätze vu reegelrechter "Exekutioun"
Dräi doudeg Jeeër a Bësch a Sizilien werfe Froen op
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.