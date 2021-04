Dat huet den Robert Habeck, Co-Chef vun de Gréngen um Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz annoncéiert.

Et sinn d'Deeg ,wou d'K-Fro an Däitschland bei de Parteien decidéiert gëtt. Bei den Uniounsparteien heescht den Duell nach Laschet géint Söder, bei deene Gréngen ass d'Decisioun gefall: d'Co-Presidentin Annalena Baerbock geet fir hir Partei an d'Course, fir d'Successioun vun der Kanzlerin Merkel z'iwwerhuelen.

Déi däitsch Gréng weisen d'Muskelen a wëlle sech als incontournabel an der Kanzler-Successioun ginn - dës Stäerkt beleeë si duerch Ëmfro-Tauxen, déi stabel bei ronn 20% leien.

De Robert Habeck huet trotz senger Regierungsexperienz a Schleswig-Holstein op d'Kanzlerkandidatur verzicht, iwwregens eng Première bei deene Gréngen an Däitschland.

D'Annalena Baerbock féiert mat hire 40 Joer d'Partei an d'Walen am Hierscht. Si weist sech kämpferesch an huet e politesche Renouveau fir Däitschland gefuerdert. Et misst verännert amplaz versprach ginn. De Klimaschutz misst an allen Domainer zum Moossstaf ginn.

D'Annalena Baerbock gouf 1980 zu Hannover gebuer an huet "droit international" studéiert. D'Politikerin gëllt als reegelrechten Expert a Klimafroen. Tëscht 2009 an 13 huet Si d'gréng Partei a Brandenburg geleet, virun 8 Joer koum Si dunn als Deputéiert an de Bundestag.

Déi Gréng hunn also en Usproch op d'Regierungsparticipatioun zu Berlin, op d'mannst als Juniorpartner vun den Uniounsparteien, oder an enger Ampelkoalitioun, oder enger Dräier-Konstellatioun Grün-Rot-Rot, wat wuel walmathematesch awer keng Optioun dierft sinn.

D'Nominatioun vun der Annalena Baerbock muss nach formell vum grénge Parteidag am Juni ofgeseent ginn - eng Formsaach.

CDU/CSU



D'Uniouns-Parteie sinn iwwerdeem weider komplett oneens an der Designatioun vun hirem Kanzlerkandidat: allemol wëll sech de Markus Söder net aus där Course zeréckzéien. Den CSU-Politiker huet e Méindeg de Mëtteg och op eng Pressekonferenz op München invitéiert. Den Armin Laschet ass do net derbäi.