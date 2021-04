Hei zu Lëtzebuerg plädéiert notamment d’Fondation Robert Krieps, déi der LSAP nosteet, fir esou eng Taxe.

D’kanadesch Regierung wëll eng Tax op auslännesch Investisseuren an d’Immobilien aféieren. Aus dem Budgetsprojet, deen d’liberal kanadesch Finanzministesch Chrystia Freeland an der Nuecht op en Dënschdeg presentéiert huet, geet eng Taxe ervir, vun 1% op de Wäert vun enger Immobilië, déi engem net-kanadesche Resident gehéiert an Zitat „net produktiv“ ass. An anere Wierder: Wunnengen oder Terrainen, déi net benotzt ginn.

Déi Taxe, déi vun 2022 u soll applizéiert ginn, wäert net besonnesch vill Geld an d’kanadesch Staatskeess eraspullen. Vill méi geet et drëm, fir d’staark Präisdeierecht am kanadesche Wunnengsmaart ofzebremsen. Auslännesch Investore gi fir d’Hausse vun de Präisser zu Vancouver an Toronto verantwortlech gemaach, dowéinst goufen an de Bundesstaate vun deenen zwou Stied schonn Taxen op Immobiliëgeschäfter vun auslänneschen Investisseuren agefouert.

Hei zu Lëtzebuerg plädéiert notamment d’Fondation Robert Krieps, déi der LSAP nosteet, fir esou eng Taxe, déi och an der Schwäiz ënnert dem Numm „Lex Koller“ bekannt ass. Zu esou enger Taxe huet de Premier Xavier Bettel sech nach net geäussert. Hien hat am Neijoerschinterview op RTL Télé just widderholl hie wier dogéint, datt Wunnengen an Terrainen eidel stinn. Tëscht den Zeilen huet de Premier awer och gesot, seng Partei d’DP wier géint Taxen an deem Zesummenhang.