De Generalsekretär vun der Fondation Robert Krieps weist sech schockéiert iwwert déi nei Hausse um Immobiliëmarché.

Hausse vu Logementspräisser / Rep. Pierre Jans

D'Zuele vum Statec schwätzen eng kloer Sprooch: D'Logementspräisser gi weider an d'Luucht. Bannent engem Joer elo 16,7 Prozent. Dat ass en neien Héchstwäert a changéiert näischt, kascht, graff gesot, en Objet vun enger Millioun Euro haut an 10 Joer iwwer 4,5 Milliounen Euro. De Generalsekretär vun der Fondation Robert Krieps Max Leners ass schockéiert iwwer déi nei Hausse: ''Fir meng Generatioun ass dat eng richteg Katastroph. Et brauch nei Mesuren.''

Nei Appartementer sinn duerchschnëttlech op ee Joer gekuckt 14,4% méi deier ginn, aler souguer knapps 16%. Bei den Haiser ass et eng Hausse bal 20% op ee Joer gekuckt.

Net nëmmen op sengem Internet-Blog mécht de Max Leners Reklamm fir e Gesetz aus der Schwäiz, déi sougenannt ''Lex Koller''. Dat misst et och am Grand-Duché ginn. De Prinzip ass deen hei: All Persoun, egal mat wéi enger Nationalitéit, déi op Lëtzebuerg kënnt, fir hei ze wunnen, huet Prioritéit. Investisseure musse sech hannen ustellen. Bis elo wiert de Logementsminister sech dogéint. D'LSAP beschäftegt sech domat.

Fort mam Taux d'amortissement accéléré: Zu Lëtzebuerg bréicht et ganz offensichtlech keng steierlech Avantagë fir Investissementer um Wunnengsmaart, seet de Max Leners.

Et misst een och Proprietären dozou beweegen, hir eidel Terrainen den ëffentleche Promoteuren zur Verfügung ze stellen.

"Do kéint een driwwer nodenken, fir de Leit de Choix ze ginn. Entweder si gi 7% vun der Valeur vum Terrain of oder si mussen der SNHBM oder dem Fonds du Logement den Terrain ginn. Déi kënnen dann do eng mobil Struktur bauen. Kee Camping oder sou. Mä do ginn et interessant Projeten, wou kee Fundament aus Bëtong muss gebaut ginn", sou de Max Leners.

Och déi Leit, déi lounen, leiden ënnert der Präishausse. Vill Locatairë mussen elo schonn e groussen Deel vun hire Sue fir hir Wunneng ausginn. A mat de Loyeren, déi klammen, gëtt et schwéier, wann een aus diverse Grënn doheem eraus muss, gëtt de President vun der Associatioun Mieterschutz Jean-Michel Campanella ze bedenken.

''Wann d'Situatioun um Marché net esou dramatesch wär, kéinten d'Leit plënneren, wa se missten, oder wann et hinnen net méi gefält. Si kéinte sech eng aner Wunneng sichen. Et muss een och eng Wunneng kënne fannen, et muss ee se sech virun allem och kënne leeschten an dat ass am Moment komplizéiert an et gëtt et ëmmer méi.''



Dofir bedauert d'Associatioun Mieterschutz, dass d'Verbuet, fir Locatairen ze kënnegen, dat wéinst der Pandemie agefouert gi war, nom 1. Abrëll elo net verlängert gouf.