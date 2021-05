An de Länner vun der OECD, EU a G20 kéinten an den nächsten 30 Joer all Joer iwwer 1 Millioun Mënschen un de Suitte vu schiedlechem Alkoholkonsum stierwen.

Zu deem Resultat kënnt eng e Mëttwoch verëffentlecht Etüd vun der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung (OECD). Vun den 52 ënnersichte Länner kéinte bis 2050 Schätzungen no 0,9 Joer u Liewenserwaardung verluer goe wéinst engem ze héijen Alkoholkonsum. Fir Däitschland an Éisträich, déi zu de Länner mam héchsten Alkoholkonsum gehéieren, geet d'Etüd souguer vun engem Verloscht vun 1,06 Joer aus. D?OECD fuerdert an deem Sënn méi politescht Engagement, respektiv Moossname fir de schiedlechen Alkoholkonsum ze reduzéieren. D'Experte schätzen, dass all Euro, deen a Moossname investéiert gëtt, sech wirtschaftlech bis zu 16 Mol méi bezuelt mécht.

A ville Länner géif et un entspriechenden Investitiounen oder enger effizienter Ëmsetzung feelen. D'Definitioun vum schiedlechen Alkoholkonsum läit der Etüd no bei 12 Gramm rengen Alkohol den Dag bei Fraen an 18 Gramm bei Männer.